Más de 40 niños y adolescentes, provenientes de todo el Perú, se dieron cita en el X Festival Nacional “Pianistas del futuro”, un evento organizado conjuntamente por el Centro de Promoción Cultural Trujillo y la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Por ello, tras una reñida competencia, que se realizó el sábado 6 de setiembre, estudiantes de piano de la Universidad Nacional de Música y del Piano Studio de la maestra Andrea Arévalo obtuvieron 11 importantes premios.

Primeros puestos por categoría

Categoría A: Alexander Churampi Vilca

Alexander Churampi Vilca Categoría B: Charles Flores Puchuri

Charles Flores Puchuri Categoría C: Anabelle Vásquez Mendoza

Otros puestos y reconocimientos

Categoría C (2do puesto): Sofía Bringas Chávez

Sofía Bringas Chávez Categoría D (2do puesto): Brandon Rabanal Villanueva

Brandon Rabanal Villanueva Categoría D (3er puesto): Gadiel Valverde Jave

Premio a la mejor interpretación de una obra peruana

Charles Flores Puchuri (Categoría B)

Sofía Bringas Chávez (Categoría C)

Gadiel Valverde Jave (Categoría D)

Mención honrosa

Esteban Caleb (Categoría B)

Leonardo Jáuregui (Categoría D)

Asimismo, Brandon Rabanal y Gadiel Valverde fueron invitados a participar en el X Encuentro de Pianistas en Costa Rica 2026.

Por su parte, la maestra Andrea Arévalo Cuéllar expresó su orgullo por los logros de sus aprendices, destacando el esfuerzo, la constancia y disciplina que demuestran en su formación musical.

“A los padres de familia, mi gratitud por acompañarnos en este camino con su apoyo incondicional”, agregó. La gran final del evento se realizó en el Teatrín Virgilio Rodríguez Nache del Ministerio de Cultura en Trujillo.