Más de 40 niños y adolescentes, provenientes de todo el Perú, se dieron cita en el X Festival Nacional “Pianistas del futuro”, un evento organizado conjuntamente por el Centro de Promoción Cultural Trujillo y la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Por ello, tras una reñida competencia, que se realizó el sábado 6 de setiembre, estudiantes de piano de la Universidad Nacional de Música y del Piano Studio de la maestra Andrea Arévalo obtuvieron 11 importantes premios.
CONOCE MÁS: “Mi gran noche: nueva ola sinfónica” traerá éxitos de Raphael, Camilo Sesto y José José a Lima
Primeros puestos por categoría
- Categoría A: Alexander Churampi Vilca
- Categoría B: Charles Flores Puchuri
- Categoría C: Anabelle Vásquez Mendoza
Otros puestos y reconocimientos
- Categoría C (2do puesto): Sofía Bringas Chávez
- Categoría D (2do puesto): Brandon Rabanal Villanueva
- Categoría D (3er puesto): Gadiel Valverde Jave
Premio a la mejor interpretación de una obra peruana
- Charles Flores Puchuri (Categoría B)
- Sofía Bringas Chávez (Categoría C)
- Gadiel Valverde Jave (Categoría D)
Mención honrosa
- Esteban Caleb (Categoría B)
- Leonardo Jáuregui (Categoría D)
Asimismo, Brandon Rabanal y Gadiel Valverde fueron invitados a participar en el X Encuentro de Pianistas en Costa Rica 2026.
MÁS INFORMACIÓN: Gian Marco anuncia gira nacional con exclusivo e íntimo show: fechas, entradas y más
Por su parte, la maestra Andrea Arévalo Cuéllar expresó su orgullo por los logros de sus aprendices, destacando el esfuerzo, la constancia y disciplina que demuestran en su formación musical.
“A los padres de familia, mi gratitud por acompañarnos en este camino con su apoyo incondicional”, agregó. La gran final del evento se realizó en el Teatrín Virgilio Rodríguez Nache del Ministerio de Cultura en Trujillo.
VIDEO RECOMENDADO:
Contenido sugerido
Contenido GEC