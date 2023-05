Si bien los casos más conocidos son los de Gian Marco y Christian Thorsen, quienes hace pocas semanas revelaron que lucharon contra el cáncer que afectó varios órganos de su cuerpo, no son los únicos famosos peruanos que se enfrentaron a esta terrible enfermedad.

Otras figuras también tuvieron que hacerle frente y compartieron su proceso como las actrices Natalia Salas, Anahí de Cárdenas, Denisse Dibós, Adriana Zubiate, Nicole Faverón y Cecilia Bracamonte.

NATALIA SALAS

Lo que alertó a la actriz fue notar un sangrado inusual en el pecho izquierda y como en ese momento se hallaba dando de lactar a su pequeño hijo, no dudó en acudir de inmediato al doctor para evitar transmitirle algún tipo de infección, donde le confirmaron que sufría de cáncer de mama. Tras una ardua batalla, Natalia logró tocar la campana que anuncia que se halla libre de la enfermedad.

ANAHÍ DE CARDENAS

Gracias a un autoexamen, la actriz notó algo anormal en sus senos, por lo que al acudir al doctor fue diagnosticada con cáncer. A la fecha se ha convertido en símbolo de lucha y resiliencia para todas las personas con este diagnóstico.

DENISSE DIBÓS

La talentosa actriz recibió el diagnóstico en 2017, por lo que, tras recibir un extenso tratamiento, logró vencerlo y actualmente goza de buena salud. Aunque, a manera de prevención se realiza chequeos constantes para evitar que el cáncer reaparezca.

OLGA ZUMARÁN

La exreina de belleza peruana no es la excepción, ya que apenas en 2021 fue diagnosticada con cáncer, por lo que tomó una de las decisiones más valientes para así poder salvar su vida: realizar una histerectomía, procedimiento en el que se le extirpó el útero.

“Me sacaron los ovarios, las trompas de Falopio y el útero, los médicos me dicen que tengo muy buen pronóstico porque agarraron la enfermedad al principio, en la primera instancia, y me dijeron que eso era por la prevención, el trabajo de prevención que he hecho todos los años con mis controles, mis chequeos. Eso ha sido básico para salir de este cáncer que me estaba agobiando y me tenía preocupada”, contó.