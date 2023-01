Directa y sin compasión fue como Consuelo Duval, la popular “Federica” de la Familia Peluche, respaldó la nueva canción que Shakira hizo junto al argentino Bizarrap donde se lanza directamente contra su ex pareja Gerard Piqué y su novia Clara Chía luego de que saliera a la luz el romance que había entre estos.

La actriz mexicana quien estuvo en Monterrey para promocionar la película “Infelices para siempre” que se estrenará el próximo 26 de enero, admitió que este sencillo de Shakira le provocó cierto conflicto, pues respalda cada una de las frases que la cantante dice en la canción, pero a la vez pensaba en los hijos de la colombiana y le causaba gran preocupación el ver a sus padres enfrentados.

“Me quitó el sueño porque venían a mi mente muchos sueños de esta parte de la mujer rebelde y de a huevo mi Shakira, a huevo, y luego pensaba en los niños y yo ‘ay se le está dedicando a su papá’, tú sabes, me conflictuó, pero dejo salir a mi loba y le aplaudo a mi Shaki”, añadió entre risas la actriz.

Además, cuando se le pidió su opinión sobre Clara Chía, la actual pareja del ex futbolista, lanzó un estridente comentario, dejando clara su posición fiel a su estilo :

“Que le tire y se la madr**, pinch* vieja metic** entre marido y mujer nunca nadie se debe meter”

QUÉ DIJO CONSUELO DUVAL SOBRE SU NUEVA PELÍCULA

Sobre la mencionada película en la que actuó al lado de Adrián Uribe, Consuelo se mostró bastante satisfecha con el resultado, pero sobre todo que por fin la industria del cine haya “volteado” a verla al ser su debut en dicho medio.

“Es mi primer protagónico y me siento honrada, agradecida, feliz, la verdad que vi la película con todo el desamor que fui capaz, así odiando a todos y no le encuentro todavía ningún defecto, es una película hermosa. (El cine) me dejó entrar, la verdad es que yo también tenía ahí un poco resentimiento porque son muy mamo***, a veces, y entonces te dicen ‘tú haces televisión, tu no sirves’, pero se me dio la oportunidad y aquí estoy”, dijo notablemente emocionada por lo que ella describe como la oportunidad de su vida.