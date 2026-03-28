Resumen

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Familiares y amigos permanecen en el velorio de Manolo Rojas en el Gran Teatro Nacional después de que falleciera en su hogar. | Fotos: Antonio Melgarejo /@photo.gec
Familiares y amigos permanecen en el velorio de Manolo Rojas en el Gran Teatro Nacional después de que falleciera en su hogar. | Fotos: Antonio Melgarejo /@photo.gec
Por Redacción EC

Los restos del humorista peruano Manolo Rojas continúan siendo velados en la sala VIP del Gran Teatro Nacional, donde familiares, amigos, colegas y seguidores se congregan para despedirlo. Tras su muerte repentina, recibe múltiples muestras de afecto en un ambiente marcado por la emoción y el recuerdo de su trayectoria artística.

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