Los restos del humorista peruano Manolo Rojas continúan siendo velados en la sala VIP del Gran Teatro Nacional, donde familiares, amigos, colegas y seguidores se congregan para despedirlo. Tras su muerte repentina, recibe múltiples muestras de afecto en un ambiente marcado por la emoción y el recuerdo de su trayectoria artística.

Desde el mediodía, se abrieron las puertas del recinto para permitir el ingreso del público. Los primeros en entrar fueron sus seres queridos, seguidos por personas de su entorno laboral y admiradores que llegaron para rendirle homenaje.

A través de las redes sociales oficiales del comediante, su familia informó que el velorio estaría abierto para quienes deseen acompañarlo, en una jornada que se extenderá hasta las 10:00 p. m. de hoy y continuará hasta las 3:00 p. m. de mañana domingo. Hasta el momento, no se ha confirmado el lugar donde será sepultado.

Durante la tarde, diversas figuras públicas se hicieron presentes en el velatorio, entre ellas Daniela Darcourt, Evelin Ortiz y Ernesto Pimentel y más, quienes permanecieron en el lugar acompañando a la familia del artista y destacando su legado en la escena nacional.

El fallecimiento de Manolo Rojas ocurrió la noche del 27 de marzo en el distrito de La Victoria. Según reportes, el humorista fue hallado inconsciente en la puerta de su vivienda, ubicada en la urbanización Santa Catalina, por su hijo. Pese a los intentos de reanimación por parte de su familia y la rápida llegada de los servicios de emergencia, el comediante falleció a los 63 años.

De acuerdo con declaraciones de su hermano, Jaime Rojas, el deceso fue repentino. Aunque inicialmente se señaló la posibilidad de un infarto, las causas de su muerte aún son materia de investigación. El hecho ha generado sorpresa, ya que el artista no presentaba dolencias previas e incluso había acudido al gimnasio la mañana del mismo día.

Familiares y amigos permanecen en el velorio de Manolo Rojas en el Gran Teatro Nacional después de que falleciera en su hogar. | Fotos: Antonio Melgarejo /@photo.gec

Tras conocerse la noticia, el Gobierno del Perú expresó sus condolencias oficiales, resaltando el impacto del humorista en la radio y la televisión nacional. A través de un comunicado, la Presidencia señaló: “Destacado comediante peruano que, con su talento y carisma, llevó alegría a miles de hogares”, extendiendo su solidaridad a sus familiares y amigos en este momento de duelo.

Cientos de personas llegaron al velorio del comediante Manolo Rojas.

Por su parte, el Ministerio de Cultura del Perú destacó que el trabajo de Rojas trascendió el entretenimiento. Según la institución, el comediante “contribuyó al fortalecimiento de nuestra identidad cultural desde los escenarios”, subrayando que su arte se convirtió en una herramienta de encuentro y reflexión para el país.