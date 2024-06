El coreógrafo y bailarín peruano Abel Ruíz de Castilla participará en la inauguración de la Copa América 2024, realizando un acto que dará inicio al evento deportivo del continente.

Según Ruíz de Castillo, el número artístico que realizará es breve, pero estará acompañado de otros profesionales del baile, por lo que ha compartido su emoción y entusiasmo de pisar el Mercedes-Benz Stadium.

Como se recuerda, la inauguración de la Copa América 2024 se realizará hoy, jueves 20 de junio, en los Estados Unidos, en un show amenizado por Feid.

Es importante precisar que Abel Ruíz no bailará con el artista colombiano, sino que integra el elenco oficial de la Copa América, hecho que lo ha llenado de orgullo y colmó de felicidad a sus familiares.

“Por ahora, uno de los escenarios en el que más me emociona estar es la Copa América. Siento los nervios hasta ahora, pero estoy seguro de lo que vamos a hacer”, dijo a Latina TV.

Tras ello complementó: “[Mis familiares] están súper felices, no solamente por la Copa América sino por todos los logros que he podido tener antes. [...] A veces, cuando uno mira para atrás, no se da cuenta de lo que está haciendo”.

¿Quién es Abel Ruíz de Castilla?





Abel Ruíz de Castilla es un coreógrafo y bailarín de 24 años. Nació en Perú y empezó su carrera profesional estudiando en la Escuela D1, de Vania Masías.

Tras haber complementado sus estudios en otras instituciones, el joven peruano viajó hasta Miami, en los Estados Unidos para trabajar y desarrollar su profesión, en donde ha tenido muchos éxitos.

En ese sentido, Ruíz de Castilla ha logrado bailar en los conciertos de Bad Bunny, Ivy Queen, Olga Tañón, Anitta, Don Omar y otros, con este último llegó a grabar un videoclip, en donde participa como bailarín y actor.

Copa América 2024: Hora, fecha y en dónde ver la inauguración





La Copa América de 2024, el evento deportivo más importante del continente, en donde jugará la Selección Peruana de Fútbol, iniciará el jueves 20 de junio a las 6 de la tarde.

La ceremonia se realizará en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Estados Unidos. El show inaugural será transmitido en Perú por la señal de América TV y América TV Go. La visualización será gratuita.

En el show de inauguración cantará también el artista colombiano Feid, que compartirá sus grandes éxitos musicales, tales como “Frexxo 100″, “Luna”, “Sorry For That” y otros.