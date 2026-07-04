La selección argentina de fútbol avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Cabo Verde en Miami, en un partido en el que el plantel albiceleste celebró su segundo gol al ritmo de “La Danza de los Mirlos”, tema incluido oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino en su lista de canciones para festejos.

El partido, disputado el viernes 3 de julio de 2026, se fue al tiempo suplementario tras el 1-1 en los 90 minutos, y en los primeros instantes del tiempo extra Lisandro Martínez anotó el gol que devolvió la ventaja a los argentinos, momento en el que sonó la canción peruana en el estadio, lo que desató la celebración de jugadores e hinchas.

Los Mirlos celebrarán las Fiestas Patrias en Nueva York

Desde Washington, el fundador y director de Los Mirlos, Jorge Rodríguez, expresó el impacto de este suceso para la música nacional. “Para nosotros es orgullo indescriptible y victoria para la cumbia amazónica que tanto hemos defendido. Sentir el rugido de un estadio vibrando al ritmo de la selva peruana reafirma el inmenso y mutuo cariño entre el pueblo argentino y Los Mirlos” , declaró a Trome.

Rodríguez también explicó que el arraigo de “La Danza de los Mirlos” en Argentina se remonta a varias décadas atrás, cuando la producción musical se difundía en discos de vinilo a través del sello Microfón Argentina.

La agrupación, fundada en Moyobamba en 1973, se encuentra actualmente en una gira por Estados Unidos que continuará en países europeos como Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Francia y España.

Previamente, gracias al sonido típico de sus canciones, llegaron a presentarse en el festival Coachella 2025 y a realizar colaboraciones con artistas como Juanes y Café Tacvba.

VIDEO RECOMENDADO: