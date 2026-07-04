La selección argentina de fútbol clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer por 3-2 a Cabo Verde | Foto: AFP / Archivo GEC / Composición EC
La selección argentina de fútbol clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer por 3-2 a Cabo Verde | Foto: AFP / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

La selección argentina de fútbol avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Cabo Verde en Miami, en un partido en el que el plantel albiceleste celebró su segundo gol al ritmo de “La Danza de los Mirlos”, tema incluido oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino en su lista de canciones para festejos.

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