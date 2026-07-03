La cantante Belinda y el intérprete español Miguel Bosé coincidieron durante el partido de fútbol entre México y Ecuador correspondiente al Mundial 2026, encuentro donde la Selección Mexicana aseguró su pase a los Octavos de Final.

Tras el evento deportivo, Belinda utilizó sus redes sociales para expresar su alegría por el resultado del juego y por haber conocido al cantante, compartiendo una fotografía con la cancha de fondo.

El mensaje de Belinda a Miguel Bosé

“Hoy se me cumplieron 2 deseos: Que ganara México y conocer a uno de mis artistas favoritos en la vida”, manifestó la intérprete, quien además añadió que los sucesos de la vida no ocurren por casualidad.

El encuentro reveló una conexión familiar que data del 12 de octubre de 1958 en Arles, Francia. En redes sociales, difundieron una foto antigua donde aparece el torero español Luis Miguel Dominguín, padre de Bosé, junto al torero francés Pierre Schüll, abuelo materno de la mexicana, en el momento en que Dominguín le otorgaba la alternativa taurina a Schüll.

La jornada futbolística también incluyó la participación de Belinda en los actos oficiales posteriores al compromiso, pues fue la encargada de entregar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) al delantero Julián Quiñones, quien anotó un gol y brindó una asistencia en la victoria mexicana.

Al partido también asistieron figuras como el cantante Christian Nodal, expareja de la intérprete de ‘Ángel’, y su actual esposa Ángela Aguilar. También estuvieron Pepe Aguilar, Aneliz Álvarez y la intérprete María José.

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