La conexión familiar entre los artistas data del 12 de octubre de 1958 en Arles, Francia. | Foto: Instagram
La conexión familiar entre los artistas data del 12 de octubre de 1958 en Arles, Francia. | Foto: Instagram
Por Redacción EC

La cantante Belinda y el intérprete español Miguel Bosé coincidieron durante el partido de fútbol entre México y Ecuador correspondiente al Mundial 2026, encuentro donde la Selección Mexicana aseguró su pase a los Octavos de Final.

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