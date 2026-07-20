La final del Mundial 2026 dejó innumerables momentos memorables, pero uno de los más comentados fuera de la cancha tuvo como protagonista a Laura Pausini. La cantante italiana se convirtió en tendencia mundial gracias a una fotografía que reunió a varias de las estrellas musicales que participaron en el espectáculo del torneo, entre ellas, Shakira y BTS.

Aunque Laura Pausini ya había generado expectativa por su participación en la ceremonia previa al encuentro entre España y Argentina, fue una imagen compartida en redes sociales la que terminó captando la atención de millones de usuarios.

La fotografía en mención apareció en las historias de la intérprete de “Amores extraños” y en ella aparece junto a Shakira y los integrantes de BTS, una combinación que muchos en redes sociales calificaron como inesperada, pero histórica.

BTS, Shakira y Laura Pausini protagonizan una foto icónica tras sus shows en el Mundial 2026. (Foto: Instagram /@laurapausini)

“Army girls”, fue el breve mensaje que acompañó la postal donde se muestra a las estrellas de la música posar muy sonrientes. El texto hace mención al nombre del club de fans oficial de BTS y señala que tanto Laura Pausini como Shakira se han convertido en seguidoras de la agrupación surcoreana.

Fanáticos de distintas partes del mundo destacaron la singularidad de ver reunidos en una sola instantánea a representantes de la música latina y el K-pop, convirtiendo la publicación en uno de los contenidos más compartidos de la jornada.

Cabe señalar que la viralización de la imagen se dio también gracias al contexto, ya que, por primera vez en la historia de una Copa del Mundo, se realizó un show de medio tiempo al estilo Super Bowl, con la participación de artistas de talla internacional.

Laura Pausini también formó parte de la ceremonia musical junto a Robbie Williams, con quien interpretó “Desire”, el himno oficial de la FIFA para el Mundial 2026. Días antes del evento, la artista había expresado su orgullo por representar a Italia en una celebración de alcance global.

Asimismo, durante el medio tiempo del partido entre Argentina y España se produjo un espectacular show deportivo que tuvo como protagonistas a figuras como Shakira, BTS, Justin Bieber, Madonna y Coldplay, entre otros artistas invitados.