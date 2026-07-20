BTS, Shakira y Laura Pausini protagonizan una foto icónica tras sus shows en el Mundial 2026. (Foto: Instagram /@laurapausini)
BTS, Shakira y Laura Pausini protagonizan una foto icónica tras sus shows en el Mundial 2026. (Foto: Instagram /@laurapausini)
Por Redacción EC

La final del Mundial 2026 dejó innumerables momentos memorables, pero uno de los más comentados fuera de la cancha tuvo como protagonista a Laura Pausini. La cantante italiana se convirtió en tendencia mundial gracias a una fotografía que reunió a varias de las estrellas musicales que participaron en el espectáculo del torneo, entre ellas, Shakira y BTS.

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