Faltan pocas horas para que se juegue la final del Mundial 2026, pero la alegría futbolística va apoderándose de fans y artistas. Esta vez, el cantante Justin Bieber demostró sus dotes como jugador de fútbol al anotar cinco penales consecutivos durante una reciente actividad en el Fanatics Fest 2026, evento que reúne a figuras del deporte y el entretenimiento en Nueva York, Estados Unidos.

Durante la jornada, el intérprete de “Baby” y “Sorry” se animó a participar en actividades deportivas frente a miles de asistentes. Justin Bieber probó suerte en el baloncesto, el hockey y el golf, demostrando que su pasión por el deporte va más allá de ser un simple espectador.

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Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando se paró en el punto de penal y anotó cinco goles de forma consecutiva con un arquero. Los asistentes celebraron cada una de sus intervenciones y rápidamente las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Además de participar en los retos deportivos, Justin Bieber también protagonizó una breve presentación musical sorpresa. El cantante apareció sin camiseta y repasó algunos de sus éxitos, generando una de las mayores ovaciones del evento.

La presencia del canadiense en el Fanatics Fest no fue casual. Su visita formó parte de las actividades previas a la gran final de la Copa del Mundo, que enfrenta a España y Argentina en Nueva Jersey. El artista es una de las principales figuras convocadas para el histórico espectáculo de medio tiempo organizado por la FIFA.

El show marcará un hito para el torneo, ya que será la primera vez que una final mundialista cuente con una presentación al estilo del Super Bowl. Justin Bieber compartirá escenario con artistas como Madonna, Shakira, BTS y Burna Boy, en una producción impulsada por Global Citizen y curada por Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Shakira, Justin Bieber y Madonna entre los artistas que se presentarán en el medio tiempo de la final del Mundial 2026. (Fotos: AP / Difusión/ Warner Music)

Cabe resaltar que esta participación de Justin Bieber llega en un momento de renovación artística tras sus presentaciones en eventos como Coachella, donde marcó su regreso a los escenarios internacionales. Esta vez, aparecerá en escena durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.