Justin Bieber anotó cinco goles seguidos en el Fanatics Fest. (Foto: Instagram @lilbieber / Captura de video - Espn)
Justin Bieber anotó cinco goles seguidos en el Fanatics Fest. (Foto: Instagram @lilbieber / Captura de video - Espn)
Por Redacción EC

Faltan pocas horas para que se juegue la final del Mundial 2026, pero la alegría futbolística va apoderándose de fans y artistas. Esta vez, el cantante Justin Bieber demostró sus dotes como jugador de fútbol al anotar cinco penales consecutivos durante una reciente actividad en el Fanatics Fest 2026, evento que reúne a figuras del deporte y el entretenimiento en Nueva York, Estados Unidos.

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