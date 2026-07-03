El cantante británico Liam Gallagher, vocalista de Oasis, afirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que suspenderá las presentaciones del grupo en México y dejará de interactuar con los fans locales si la selección mexicana elimina a Inglaterra en el Mundial 2026.

“Si ustedes ganan, no volveré a hablarles nunca más y pueden olvidarse de los conciertos de Oasis”, escribió el artista en respuesta a una seguidora de aquel país, con quien tuvo un intercambio de mensajes.

Mensaje de Liam Gallagher

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La tensión entre el intérprete y los hinchas surgió luego de que Gallagher pronosticara una victoria contundente de Inglaterra por 5-0 en el duelo eliminatorio, publicación que generó múltiples reacciones y rechazo entre usuarios locales.

Por ello, diversas figuras de la música en México expresaron su desacuerdo, entre ellas el vocalista del grupo Maná, Fher Olvera, quien cuestionó la estimación del británico calificando el resultado previsto como excesivo.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder 5-0 con Inglaterra, a ver, no manches, ubícate, cálmate, ahí nos vemos el domingo para ver cómo nos va”, expresó el intérprete mexicano.

#InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus @latinus_us "Fher" Olvera, vocalista de Maná, respondió a la declaración del cantante de Oasis, quien pronosticó una derrota de México por 5-0 frente a Inglaterra. El cantante mexicano rechazó el pronóstico y aseguró que el resultado se definirá en la cancha el próximo domingo. #Latinus

Posteriormente, el rockero intentó matizar el debate al señalar que sus experiencias previas en México habían sido positivas y que no comprendía el conflicto. “Cada vez que he estado en México, todo el mundo ha sido encantador. No entiendo esta negatividad. Todo va a salir bien”, escribió.

El encuentro de octavos de final entre las selecciones de México e Inglaterra está programado para el domingo 5 de julio a las 6 p. m., donde se definirá la continuidad de ambas escuadras en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

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