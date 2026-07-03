El partido entre las selecciones de México e Inglaterra está programado para el domingo 5 de julio a las 6 p. m. | (Foto: Fred Tanneau / AFP)
El partido entre las selecciones de México e Inglaterra está programado para el domingo 5 de julio a las 6 p. m. | (Foto: Fred Tanneau / AFP)
/ FRED TANNEAU
Por Redacción EC

El cantante británico Liam Gallagher, vocalista de Oasis, afirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que suspenderá las presentaciones del grupo en México y dejará de interactuar con los fans locales si la selección mexicana elimina a Inglaterra en el Mundial 2026.

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