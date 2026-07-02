De otro modo, el británico ironizó con las canciones del astro mexicano Luis Miguel, indicando que canta sus canciones en la ducha | (Foto: Fred TANNEAU / AFP)
De otro modo, el británico ironizó con las canciones del astro mexicano Luis Miguel, indicando que canta sus canciones en la ducha | (Foto: Fred TANNEAU / AFP)
Por Redacción EC

El cantante de la banda inglesa Oasis, Liam Gallagher, desató polémica en redes sociales al pronosticar que la selección de Inglaterra vencerá por un marcador de 5-0 al conjunto de México en el encuentro por los octavos de final del Mundial 2026.

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