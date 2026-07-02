El cantante de la banda inglesa Oasis, Liam Gallagher, desató polémica en redes sociales al pronosticar que la selección de Inglaterra vencerá por un marcador de 5-0 al conjunto de México en el encuentro por los octavos de final del Mundial 2026.

“Creo que les ganaremos a México 5-0″ , dijo en su publicación de X (Twitter) el pasado 1 de julio, misma que se volvió viral rápidamente y encendió el debate entre los aficionados de ambos países antes del compromiso que se disputará en el Estadio Azteca.

I think we’ll beat Mexico 5-0 — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026

Ante la repercusión de sus palabras, el músico británico volvió a manifestarse, asegurando que se trataba de una broma, aunque reafirmó su confianza total en la victoria del equipo inglés.

“Apuesto a que sí gana, es algo bíblico, y déjame aclarar algo, obviamente estaba bromeando cuando dije que México perdería 5-0, creo será más bien un 3-0” , precisó Gallagher, quien además confía en que el delantero Harry Kane sea la figura que marque la diferencia para avanzar a una siguiente fase.

Ambas escuadras buscarán el acceso a los cuartos de final este domingo 5 de julio a las 7 p. m. (hora peruana) en el Estadio Ciudad de México, donde el ganador se medirá contra el vencedor del cruce entre Brasil y Noruega.

#InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus @latinus_us "Fher" Olvera, vocalista de Maná, respondió a la declaración del cantante de Oasis, quien pronosticó una derrota de México por 5-0 frente a Inglaterra. El cantante mexicano rechazó el pronóstico y aseguró que el resultado se definirá en la cancha el próximo domingo. #Latinus

La respuesta de Fher Olvera

Ante estas declaraciones, Fher Olvera, vocalista del grupo Maná, respondió directamente al británico por medio de un video en sus redes sociales, donde cuestionó la actitud del líder de Oasis, remarcando que el resultado definitivo se conocerá n la cancha.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder 5-0 con Inglaterra, a ver, no manches, ubícate, cálmate, ahí nos vemos el domingo para ver cómo nos va”, expresó el intérprete mexicano.

Video sobre la inauguración del Mundial 2026, con un show destacado en el Estadio Azteca liderado por Shakira y ceremonias propias en Estados Unidos y Canadá. También repasa cómo han variado las ceremonias inaugurales de los mundiales a lo largo de los años.

Liam Gallagher afirma que canta las canciones de Juan Gabriel “en la ducha

El intercambio en la plataforma X también derivó en una comparación musical cuando un usuario mexicano confrontó la predicción del británico compartiendo un video de Juan Gabriel interpretando “Hasta que te conocí” en el Palacio de Bellas Artes.

En la publicación, se afirmó que el compositor mexicano habría podido componer “Wonderwall” con facilidad, pero que Oasis jamás lograría replicar una obra semejante.

Lejos de evadir el comentario, Gallagher respondió con ironía hacia el catálogo del Divo de Juárez al asegurar textualmente: “Lo canto en la ducha, lo primero que hago todas las mañanas”.

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