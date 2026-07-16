El vocalista de Oasis utilizó, como de costumbre, sus redes sociales para pronunciarse tras la derrota de su selección en la Copa Mundial | (Foto: ANDREW COWIE / AFP)
El vocalista de Oasis utilizó, como de costumbre, sus redes sociales para pronunciarse tras la derrota de su selección en la Copa Mundial | (Foto: ANDREW COWIE / AFP)
/ ANDREW COWIE
Por Redacción EC

El músico británico Liam Gallagher cuestionó el estilo de Inglaterra tras su eliminación en las semifinales del Mundial 2026 al perder por 2 a 1 frente a Argentina,.

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