El músico británico Liam Gallagher cuestionó el estilo de Inglaterra tras su eliminación en las semifinales del Mundial 2026 al perder por 2 a 1 frente a Argentina,.

“Respeto a los chicos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial, felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó, ¡hacia adelante y de lado!”, escribió el cantante poco después del pitazo final.

Respect to the lads it’s nobody’s GOD given right to win the WC congratulations to Argentina best team won onwards n sideways LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 15, 2026

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Sin embargo, horas más tarde, el exvocalista de Oasis utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para pronunciarse sobre el desempeño de los dirigidos por Thomas Tuchel, señalando que necesitan un cambio de mentalidad para volver a levantar la copa que no consiguen desde 1966.

“Inglaterra no ganará un Mundial hasta que nos volvamos callejeros y eso vale para los entrenadores, todo se ha vuelto demasiado técnico, deja que los chicos corran libres”, sentenció el artista británico.

England won’t win a WC until we get street wise and that goes for the mangers it’s all got too technical let the kids run wild — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 15, 2026

La selección argentina de fútbol se clasificó a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 tras vencer por 2-1 a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium, con goles de Enzo Fernández en el minuto 85 y de Lautaro Martínez en el tiempo de descuento (92′).

Con este triunfo, Argentina disputará la final del torneo el próximo domingo 19 de julio ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que Inglaterra jugará por el tercer puesto contra Francia el sábado 18 en Miami.