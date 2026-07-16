En medio de la expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, programada para este domingo 19 de julio, Rosalía sorprendió a sus seguidores al mostrar una versión renovada de la camiseta de su selección en Instagram, acompañada del mensaje “mi verano de fifa y puntas”.

La cantante transformó el diseño tradicional de la camiseta con una propuesta ceñida al cuerpo y detalles de encaje en el escote, inspirados en una prenda de lencería. La publicación incluyó un carrusel de nueve fotografías relacionadas con el fútbol y el ballet, dos actividades que han marcado sus últimas semanas.

Rosalía

En las imágenes, Rosalía también compartió momentos de sus vacaciones, como paseos en kayak, una pulsera con referencias a artistas como Jimi Hendrix y Amy Winehouse, además de fotografías vinculadas al ballet, disciplina que practica desde hace meses y que incorporó en su gira internacional ‘Lux’.

La artista ha mostrado en distintas ocasiones su afición por el fútbol. A inicios de julio, asistió al partido entre España y Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde fue captada en las gradas junto a Penélope Cruz.

Rosalía y Penélope Cruz disfrutaron de la victoria de España sobre Austria. (Foto: Captura de video X / @rosaliaxarchive)

Su presencia en el torneo también generó pedidos para que participe en el espectáculo musical de la final del Mundial. Una de las voces que apoyó esta posibilidad fue la cantante Aitana, quien pidió su inclusión a través de X.

“Necesito que Rosalía vaya a Nueva York el domingo a cantar. Es que van artistas increíbles, de verdad que ella tiene que estar allí representando (a España)”, escribió.

necesito que rosalía vaya a nueva york el domingo a cantar. es que 😭 van artistas increíbles, de verdad que ella tiene que estar allí representándoooooooo 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 bfffffff VAYA DÍA EL DOMINGO VAYA DÍA — AITANA (@Aitanax) July 14, 2026

Por su parte, la FIFA confirmó que la final contará con un espectáculo de medio tiempo de once minutos, una novedad en la historia del torneo, donde participarán Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Coldplay, Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS22.

Hasta el momento, Rosalía no ha sido anunciada como parte del espectáculo. Su posible aparición coincidiría con la promoción de su álbum ‘Lux’ (2025), cuya gira internacional incluye presentaciones programadas en Bogotá y Santiago de Chile durante este mes.