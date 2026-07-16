En medio de la fiebre mundialista, la cantante sorprendió a sus seguidores al lucir una prenda inspirada en la camiseta de la selección española. | Foto: Instagram (@rosalia.vt)
En medio de la fiebre mundialista, la cantante sorprendió a sus seguidores al lucir una prenda inspirada en la camiseta de la selección española. | Foto: Instagram (@rosalia.vt)
Por Redacción EC

En medio de la expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, programada para este domingo 19 de julio, Rosalía sorprendió a sus seguidores al mostrar una versión renovada de la camiseta de su selección en Instagram, acompañada del mensaje “mi verano de fifa y puntas”.

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