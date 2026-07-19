Shakira envía emotivo mensaje a Lionel Messi antes del partido con España. (Foto: Instagram / @shakira)
Shakira envía emotivo mensaje a Lionel Messi antes del partido con España. (Foto: Instagram / @shakira)
Por Redacción EC

La cantante colombiana Shakira se sumó a la expectativa por la final del Mundial 2026 y dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi en la antesala del decisivo encuentro entre Argentina y España. La artista, que también forma parte del histórico espectáculo de medio tiempo organizado por la FIFA, expresó su admiración por el capitán albiceleste.

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