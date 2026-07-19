La cantante colombiana Shakira se sumó a la expectativa por la final del Mundial 2026 y dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi en la antesala del decisivo encuentro entre Argentina y España. La artista, que también forma parte del histórico espectáculo de medio tiempo organizado por la FIFA, expresó su admiración por el capitán albiceleste.

A través de una historia en Instagram, la intérprete de “Waka Waka” y “Antología” compartió unas palabras dirigidas al campeón del mundo, generando una rápida reacción entre sus seguidores y los aficionados al fútbol. El mensaje llegó pocas horas antes del partido que definirá al ganador de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

“¡Lo que Leo Messi está haciendo es más que extraordinario!”, escribió Shakira en una publicación que se viralizó rápidamente entre los fanáticos.

Shakira envía emotivo mensaje a Lionel Messi antes del partido con España. (Foto: Instagram / @shakira)

La artista colombiana mantiene una estrecha relación con los grandes eventos futbolísticos. Su nombre quedó ligado para siempre a los mundiales tras interpretar “Waka Waka (This Time for Africa)”, la canción oficial de Sudáfrica 2010, uno de los himnos más recordados en la historia de la competición.

Además de enviar su mensaje a Messi, Shakira será una de las figuras principales del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026. Compartirá escenario con artistas internacionales como BTS, Justin Bieber, Madonna y Burna Boy, en una producción impulsada por FIFA y Global Citizen.

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“Muestra los valores de un hombre que está profundamente comprometido y disciplinado, desafiante en el tiempo y todas las probabilidades. Demostrando que una persona no se define por la edad o por lo que otros dicen”, agregó la cantante, resaltando el impacto que el argentino ha tenido dentro y fuera de las canchas.

El mensaje fue recibido con entusiasmo por los seguidores de Messi, quienes destacaron el reconocimiento de una de las artistas latinas más influyentes del mundo. En redes sociales, miles de usuarios compartieron la publicación y recordaron momentos emblemáticos del futbolista con la selección argentina.