El triunfo del conjunto colombiano se consolidó gracias a una anotación del mediocampista Jhon Arias | (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
El triunfo del conjunto colombiano se consolidó gracias a una anotación del mediocampista Jhon Arias | (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
/ JUAN MABROMATA
Por Redacción EC

La cantante Shakira envió un mensaje de aliento a la selección de Colombia minutos antes de la victoria por 1-0 ante Ghana en el estadio de Kansas City, el 3 de julio de 2026, resultado que aseguró su clasificación directa a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.