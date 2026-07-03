La cantante Shakira envió un mensaje de aliento a la selección de Colombia minutos antes de la victoria por 1-0 ante Ghana en el estadio de Kansas City, el 3 de julio de 2026, resultado que aseguró su clasificación directa a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El triunfo del conjunto colombiano se consolidó gracias a una anotación del mediocampista Jhon Arias en el minuto 14 del primer tiempo. De ese modo, previo al encuentro, la artista utilizó sus redes oficiales para publicar la frase “¡Un besito a mi sele” , manifestando su apoyo al plantel cafetero.

Mensaje de Shakira

Shakira anuncia millonaria ayuda para niños damnificados en Venezuela

A la par de su mensaje deportivo, la barranquillera anunció que el Fondo de Educación FIFA Global Citizen, impulsado mediante la canción oficial del torneo titulada "Dai Dai", enviará asistencia financiera a Venezuela.

Esta iniciativa busca mitigar la crisis humanitaria causada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron a ese país el pasado 24 de junio, los cuales han dejado un balance de 2 645 fallecidos y 12 666 heridos, según autoridades venezolanas.

“Millones de niños crecen sin la educación ni las oportunidades que merecen. Por eso me enorgullece tanto apoyar el Fondo de Educación FIFA Global Citizen. También me complace anunciar que dicho fondo destinará USD 500.000 a apoyar a organizaciones en Venezuela que ayudan a niños cuya educación se ha visto interrumpida por esta terrible tragedia”, declaró la intérprete.

Shakira precisó que los recursos serán destinados a organizaciones locales encargadas de las labores de auxilio, con el fin de facilitar el retorno de los estudiantes a las aulas y apoyar al personal docente. Asimismo, pidió la cooperación de gobiernos europeos y destacó que el primer ministro de Canadá ya se sumó a la campaña.

Shakira y sus hijos presentes en el partido de Argentina contra Cabo Verde

Por otra parte, la barranquillera asistió junto a sus hijos Milan y Sasha al partido entre Argentina y Cabo Verde en el estadio Hard Rock de Miami, donde el cuadro albiceleste se impuso por 3 a 2.

Durante el encuentro, la transmisión oficial la captó en las tribunas justo cuando Lionel Messi marcó el primer gol. Además, su hijo menor lució la camiseta del país gaucho en apoyo al equipo.

Shakira attending the Argentina vs Cape Verde match in Miami. pic.twitter.com/buxUuny1Lt — Pop Base (@PopBase) July 3, 2026

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