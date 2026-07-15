El ‘streamer’ estadounidense IShowSpeed generó polémica en la semifinal del Mundial 2026 al lucir la camiseta de Inglaterra y pintarse la bandera británica en el rostro y la espalda durante el duelo ante Argentina, que terminó con triunfo albiceleste por 2-1, logrando su clasificacón a la final.

El joven de 21 años transmitió en vivo sus reacciones en plataforma Kick, donde millones de usuarios presenciaron su frustración ante la remontada del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Speed, conocido por admirar a Cristiano Ronaldo, mostró su molestia tras el gol de Alexis Mac Allister, que sentenció la eliminación de Inglaterra y alimentó en redes su fama de “amuleto de la mala suerte” para los equipos que apoya.

Con la derrota de Inglaterra, Argentina aseguró su boleto a la gran final del Mundial 2026, donde se enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

#InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus @latinus_us El influencer IShowSpeed reaccionó con incredulidad después de que Argentina marcó en los últimos minutos para tomar la ventaja frente a Inglaterra en la semifinal de la Copa Mundial. #Latinus

Un historial de provocaciones

A lo largo del torneo, el creador de contenido ha respaldado de manera constante a los rivales de Argentina, incluyendo a las selecciones de Cabo Verde y Egipto. En encuentros anteriores, llegó a celebrar cuando Lionel Messi falló un tiro penal.

Sin embargo, el comportamiento de Speed durante el Mundial ha sido intermitente. En el partido que Argentina disputó contra Suiza, el streamer decidió vestir la camiseta albiceleste y expresó un mensaje de aliento hacia el equipo.

A pesar de este breve acercamiento, su retorno al antagonismo en la semifinal contra Inglaterra volvió a encender la polémica en las tribunas del estadio, donde también se le vio intercambiando saludos con algunos hinchas argentinos.

Cristiano Ronaldo, con su 800º gol con Al Nassr, enseñó a IShowSpeed su celebración 'SIUUU' y le pidió tocar el bombo en los festejos tras la victoria 5-1. Speed, superfan de CR7, siguió las instrucciones y tocó el instrumento, generando una celebración inesperada y viral.

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Investigación de la FIFA por insultos racistas contra Speed

La participación de Speed en el evento deportivo también estuvo marcada por un grave incidente de discriminación ocurrido el pasado 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, durante el encuentro entre Argentina y Cabo Verde.

Mientras el streamer interactuaba con el público en las tribunas, una hincha del país latinoamericano lo increpó con insultos racistas y homofóbicos, exigiéndole que se retirara del lugar mediante expresiones despectivas que fueron viralizadas.

Ante la gravedad de los hechos, la FIFA determinó abrir una investigación formal sobre el caso y reiteró su postura de rechazo absoluto ante este tipo de agresiones dentro de los estadios.

“La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ninguna parte de la sociedad”, declaró la institución.