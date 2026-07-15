El joven de 21 años transmitió en vivo sus reacciones a través de la plataforma Kick | Foto: Difusión
El joven de 21 años transmitió en vivo sus reacciones a través de la plataforma Kick | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El ‘streamer’ estadounidense IShowSpeed generó polémica en la semifinal del Mundial 2026 al lucir la camiseta de Inglaterra y pintarse la bandera británica en el rostro y la espalda durante el duelo ante Argentina, que terminó con triunfo albiceleste por 2-1, logrando su clasificacón a la final.

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