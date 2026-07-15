La FIFA implementará por primera vez en su historia un espectáculo musical durante el descanso del partido final | Foto: EFE / Composición EC
La FIFA implementará por primera vez en su historia un espectáculo musical durante el descanso del partido final | Foto: EFE / Composición EC
Por Redacción EC

La FIFA confirmó que el actor Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger y el streamer Speed formarán parte de la clausura del Mundial 2026, que se realizará este domingo 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, 90 minutos antes de la final prevista para las 3 p. m.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.