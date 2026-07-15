La FIFA confirmó que el actor Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger y el streamer Speed formarán parte de la clausura del Mundial 2026, que se realizará este domingo 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, 90 minutos antes de la final prevista para las 3 p. m.
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