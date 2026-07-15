La FIFA confirmó que el actor Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger y el streamer Speed formarán parte de la clausura del Mundial 2026, que se realizará este domingo 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, 90 minutos antes de la final prevista para las 3 p. m.

El espectáculo también contará con la participación del cantante y compositor estadounidense Post Malone como artista principal, mientras que Jennifer Hudson interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del partido.

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La organización informó que las puertas del recinto abrirán dos horas y media antes del show, con el objetivo de que los aficionados puedan ingresar con anticipación y disfrutar de actividades preparadas para la previa.

La ceremonia de cierre seguirá la propuesta de los espectáculos de apertura del Mundial, realizados en junio, donde participaron figuras como Shakira, J Balvin, Alejandro Fernández y Maná en México; Katy Perry, Lisa, Anitta y Becky G en Estados Unidos; además de Alanis Morissette y Michael Bublé en Canadá.

Además, la FIFA anunció que por primera vez en la historia de la Copa del Mundo se realizará un espectáculo musical durante el descanso de la final. El espectáculo, que ampliará el entretiempo habitual de 15 minutos, tendrá presentaciones de Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay.