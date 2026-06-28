Antonela Roccuzzo y su gran celebración tras nuevo gol de Lionel Messi en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @antonelaroccuzzo)
Antonela Roccuzzo y su gran celebración tras nuevo gol de Lionel Messi en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @antonelaroccuzzo)
Por Redacción EC

Lionel Messi es el protagonista inigualable de la actual Copa del Mundo 2026, ya que no solo es noticia en el campo, sino en todo el escenario alrededor, donde fans y familiares celebran con euforia sus presentaciones. Tal es el caso de su esposa, Antonela Roccuzzo, quien vivió este partido de una forma especial.

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