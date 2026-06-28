Lionel Messi es el protagonista inigualable de la actual Copa del Mundo 2026, ya que no solo es noticia en el campo, sino en todo el escenario alrededor, donde fans y familiares celebran con euforia sus presentaciones. Tal es el caso de su esposa, Antonela Roccuzzo, quien vivió este partido de una forma especial.

Como ya es costumbre en el Mundial 2026, Lionel Messi tuvo una destacada participación y brilló acompañado de su familia. Desde un palco del estadio de Dallas, Antonela Roccuzzo vivió con gran emoción el sexto gol del capitán argentino en el torneo, anotado durante la victoria por 3-1 sobre Jordania.

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Aunque comenzó el encuentro en el banco de suplentes por decisión del técnico Lionel Scaloni, el delantero ingresó en el segundo tiempo y volvió a marcar diferencia. A los 80 minutos ejecutó un impecable tiro libre que coronó el triunfo de la albiceleste y desató la alegría en las tribunas.

La reacción de Anto Roccuzzo al gol de Messi😍 pic.twitter.com/PmWRhLmCvv — Resumido (@Resumidoinfo) June 28, 2026

Las cámaras de la transmisión enfocaron inmediatamente a Antonela Roccuzzo, quien se levantó de su asiento para festejar el gol con los brazos en alto. Instantes después abrazó a su hijo menor, Ciro, en una de las imágenes más comentadas de la jornada mundialista.

El festejo de la familia Messi rápidamente se hizo viral en redes sociales. Los aficionados destacaron la emoción con la que Antonela y sus hijos acompañaron al futbolista, consolidándose nuevamente como una de las postales más entrañables del campeonato.

Deja de lado la cábala

Otro detalle que llamó la atención fue la indumentaria elegida por Antonela. En esta ocasión volvió a vestir la camiseta titular de la selección argentina, dejando atrás la cábala que mantuvo durante el Mundial de Qatar 2022, cuando acostumbraba usar la camiseta alterna en los partidos de su esposo.

Lionel Messi junto a su esposa luego de ganar la Copa del Mundo (Foto: Antonella Roccuzzo / Instagram)

Con su anotación frente a Jordania, Lionel Messi llegó a seis goles en la presente Copa del Mundo y amplió su récord como máximo goleador histórico de los mundiales con 19 tantos. Además, alcanzó una nueva marca al convertir en siete partidos consecutivos del torneo, reafirmando su extraordinario momento futbolístico.