La presencia de Anya Taylor-Joy en la Copa Mundial de Fútbol 2026 no pasó desapercibida, ya que se lució con la camiseta de una selección sudamericana. Esta vez, la estrella de Hollywood asistió al encuentro de Estados Unidos y Paraguay junto a su esposo, el músico Malcolm McRae, y lo hizo luciendo los colores de Argentina.
La presencia de Anya Taylor-Joy en la Copa Mundial de Fútbol 2026 no pasó desapercibida, ya que se lució con la camiseta de una selección sudamericana. Esta vez, la estrella de Hollywood asistió al encuentro de Estados Unidos y Paraguay junto a su esposo, el músico Malcolm McRae, y lo hizo luciendo los colores de Argentina.
Las imágenes de la actrizen el estadio de Los Ángeles se compartieron inmediatamente en las redes sociales y miles de usuarios de todo el mundo destacaron el gesto de la protagonista de “Gambito de dama”, quien mostró un gesto bastante afectivo con la ‘albiceleste’.
“La tipaza Anya Taylor-Joy cayó al partido de Estados Unidos - Paraguay con la casaca argentina. Otra coronación de gloria”, “Anya Taylor Joy: ¡más argentina que el dulce de leche!”y “Es todo lo que está bien... Y le gusta el dulce de leche. Es más argentina que mucha gente que vive aquí” fueron algunos post que se compartieron a través de X.
Como se recuerda, Anya Taylor-Joy fue una de las celebridades invitadas a la ceremonia previa al debut de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026. El evento, realizado en el SoFi Stadium, reunió a numerosas figuras del espectáculo internacional y del deporte.
Aunque nació en Estados Unidos, la actriz vivió parte de su infancia en Buenos Aires y en múltiples entrevistas ha expresado su cariño por la cultura argentina. Su pasión por las costumbres del país, su acento porteño y sus referencias frecuentes a la gastronomía del país han fortalecido la identificación que muchos argentinos sienten con ella.
La elección de vestir la camiseta albiceleste durante la Copa del Mundo 2026 fue interpretada por los usuarios como un gesto para reforzar más su vínculo con el país que la vio crecer.
De esta manera, Anya Taylor-Joy se suma a la lista de famosos que alientan a la albiceleste en el camino por la defensa de la Copa del Mundo, título que ganaron en la anterior edición en Qatar 2022, con Lionel Messi como la gran estrella del equipo.
Video sobre la inauguración del Mundial 2026, con un show destacado en el Estadio Azteca liderado por Shakira y ceremonias propias en Estados Unidos y Canadá. También repasa cómo han variado las ceremonias inaugurales de los mundiales a lo largo de los años.