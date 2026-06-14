Resumen

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Anya Taylor-Joy muestra su apoyo a equipo sudamericano en el Mundial 2026. (Foto: Reuters)
Anya Taylor-Joy muestra su apoyo a equipo sudamericano en el Mundial 2026. (Foto: Reuters)
Por Redacción EC

La presencia de Anya Taylor-Joy en la Copa Mundial de Fútbol 2026 no pasó desapercibida, ya que se lució con la camiseta de una selección sudamericana. Esta vez, la estrella de Hollywood asistió al encuentro de Estados Unidos y Paraguay junto a su esposo, el músico Malcolm McRae, y lo hizo luciendo los colores de Argentina.

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