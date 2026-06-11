Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Belinda y su mensaje antes de su debut en el show previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Instagram / @belindapop)
Belinda y su mensaje antes de su debut en el show previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Instagram / @belindapop)
Por Redacción EC

La cantante mexicana Belinda será una de las artistas que participará en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, uno de los eventos más esperados del año. Su presencia forma parte del espectáculo musical preparado para dar inicio al torneo en México, donde compartirá escenario con varias figuras internacionales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.