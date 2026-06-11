La cantante mexicana Belinda será una de las artistas que participará en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, uno de los eventos más esperados del año. Su presencia forma parte del espectáculo musical preparado para dar inicio al torneo en México, donde compartirá escenario con varias figuras internacionales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Belinda compartió un video en el que muestra cómo se prepara en el escenario del estadio Azteca. El clip en mención llega acompañado de un emotivo mensaje.

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“No puedo creer que mañana vamos a hacer historia, 11 de junio del 2026 en la apertura del Mundial. ¡Jamás imaginé que ser parte de algo tan histórico! Pinch me”, escribió la artista mexicana en el video, donde se puede apreciar su abrazo con J Balvin.

De acuerdo con la información difundida en los días previos al evento, Belinda interpretará el tema “Por Ella” junto a la agrupación Los Ángeles Azules, una colaboración que ha despertado gran expectativa entre los aficionados al fútbol y la música.

La artista ha expresado su entusiasmo por formar parte de una celebración de alcance mundial. Además de representar a México en un escenario internacional, la cantante considera que el evento es una oportunidad para mostrar la riqueza cultural y musical de su país ante millones de espectadores.

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En los días previos a la inauguración, Belinda también protagonizó uno de los momentos más comentados de los ensayos al encontrarse con el tenor italiano Andrea Bocelli. Ambos sorprendieron al interpretar a capela el clásico “Bésame mucho”, que ha sido celebrada en redes sociales. El encuentro se produjo durante los preparativos del FIFA Countdown Concert, donde Bocelli y Belinda compartieron escenario junto a otros artistas invitados.

Otra de las postales que llamó la atención fue la reunión de Belinda con Shakira. Las artistas fueron captadas conversando y compartiendo un momento de complicidad durante los ensayos de la ceremonia, alimentando incluso rumores sobre una posible colaboración futura.