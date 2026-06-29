Bruna Biancardi, novia de Neymar, celebró la victoria de Brasil desde el Estadio Houston. (Foto: Instagram / @brunabiancardi)
Bruna Biancardi, novia de Neymar, celebró la victoria de Brasil desde el Estadio Houston. (Foto: Instagram / @brunabiancardi)
Por Redacción EC

Bruna Biancardi volvió a acaparar miradas en el Mundial 2026 tras celebrar desde las tribunas del GNR Stadium la victoria de Brasil por 2-1 sobre Japón en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. La influencer y modelo compartió en sus historias de Instagram imágenes de su llegada al recinto deportivo y mostró su emoción por acompañar a la selección brasileña.

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