Bruna Biancardi volvió a acaparar miradas en el Mundial 2026 tras celebrar desde las tribunas del GNR Stadium la victoria de Brasil por 2-1 sobre Japón en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. La influencer y modelo compartió en sus historias de Instagram imágenes de su llegada al recinto deportivo y mostró su emoción por acompañar a la selección brasileña.

La pareja de Neymar siguió el compromiso muy atenta y no ocultó su alegría cuando sonó el pitazo final. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Biancardi compartió algunos momentos que vivió antes y durante del partido entre Brasil y Japón.

Además, la influencer apareció junto a su hija luciendo los colores de Brasil y disfrutando de la jornada mundialista.

Bruna Biancardi, novia de Neymar, celebró la victoria de Brasil desde el Estadio Houston. (Foto: Instagram / @brunabiancardi)

Sobre Biancardi y Neymar

Bruna Biancardi mantiene una relación con Neymar desde 2022, aunque la pareja atravesó algunos periodos de separación antes de retomar su romance. En los últimos meses han mostrado una imagen de estabilidad familiar y se han acompañado mutuamente tanto en la vida personal como en la carrera del futbolista.

Bruna Biancardi, novia de Neymar, celebró la victoria de Brasil desde el Estadio Houston. (Foto: Instagram / @brunabiancardi)

Fruto de su relación nació Mavie en 2023 y posteriormente dieron la bienvenida a su segunda hija, Mel. Además, hace pocos días anunciaron que esperan un nuevo bebé, noticia que compartieron con sus millones de seguidores mediante un emotivo video familiar.

Bruna Biancardi, novia de Neymar, celebró la victoria de Brasil desde el Estadio Houston. (Foto: Instagram / @brunabiancardi)

La influencer brasileña también ha ganado notoriedad por su trabajo en el mundo de la moda y las redes sociales. Con millones de seguidores en Instagram, suele publicar contenido sobre su vida familiar, viajes y proyectos profesionales, además de acompañar a Neymar en sus principales compromisos deportivos.

Durante la Copa del Mundo, Biancardi ha estado presente en varios partidos de Brasil para respaldar al delantero. Incluso le dedicó un emotivo mensaje cuando fue convocado al torneo, destacando su esfuerzo para superar las lesiones y regresar a la selección brasileña.

Bruna Biancardi, novia de Neymar, celebró la victoria de Brasil desde el Estadio Houston. (Foto: Instagram / @brunabiancardi)

En lo deportivo, Brasil derrotó por 2-1 a Japón en el GNR Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con este resultado, la selección brasileña avanzó a los octavos de final, donde continuará su camino en busca de conquistar un nuevo título mundial.