La selección de Colombia vivió un gran debut en la Copa del Mundo 2026 y sus hinchas celebraron alrededor del mundo. Uno de los mensajes más llamativos llegó de parte de artistas muy famosos, quienes se reunieron y posaron con la camiseta titular de la ‘sele’. Ellos son Camilo, Juanes, Fonseca y Carlos Vives.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Tutu” y “Vida de rico” sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una peculiar fotografía al lado de sus colegas y amigos colombianos.

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En la fotografía compartida por Camilo se puede ver a Fonseca, Carlos Vives y Juanes disfrutando de una jornada juntos, todos con la camiseta titular de la selección colombiana. Esta imagen fue tomada horas antes del debut de Colombia en la Copa del Mundo 2026.

“Esta foto me resume hoy”, escribió Camilo como leyenda de su publicación. Como era de esperarse, el post recibió miles de likes y comentarios de parte de sus fans, quienes se unieron a los mensajes de aliento para los jugadores de Colombia.

“Estamos listos para cantar todos los goles de La Sele”, respondió Carlos Vives en los comentarios. Por su parte, Juanes agregó: “Con todo sele”, mientras que Fonseca no escribió ningún mensaje, pero se animó a comentar la fotografía con emojis de corazón rojo, dejando en claro su respaldo a la instantánea.

Cabe resaltar que los artistas se encuentran en Estados Unidos y recientemente se reunieron en una peculiar entrevista para hablar de fútbol, paternidad, música colombiana y la importancia de su música en la proyección de la imagen colombiana ante el mundo.

La conversación tuvo lugar en los estudios 5020 de Sony en Miami y fue publicada por Billboard que puso a los cuatro artistas como su portada del mes. Todos expresaron su alegría por la presencia colombiana en el Mundial 2026 y coincidieron en que esperan grandes resultados de la ‘Sele’.