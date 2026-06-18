Resumen

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Camilo, Juanes, Fonseca y Carlos Vives celebran el triunfo de Colombia en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @camilo)
Camilo, Juanes, Fonseca y Carlos Vives celebran el triunfo de Colombia en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @camilo)
Por Redacción EC

La selección de Colombia vivió un gran debut en la Copa del Mundo 2026 y sus hinchas celebraron alrededor del mundo. Uno de los mensajes más llamativos llegó de parte de artistas muy famosos, quienes se reunieron y posaron con la camiseta titular de la ‘sele’. Ellos son Camilo, Juanes, Fonseca y Carlos Vives.

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