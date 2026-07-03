El rapero canadiense Drake volvió a acaparar la atención durante la Copa del Mundo 2026 al celebrar con gran euforia el gol de Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal y Croacia. El artista asistió al encuentro desde las tribunas del Estadio Toronto y fue captado por las cámaras levantándose de su asiento, gritando y aplaudiendo tras la anotación del astro portugués.

Las imágenes del momento rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de aficionados comentaron la efusiva reacción del intérprete de “God’s Plan”. Drake siguió de cerca el compromiso y no ocultó su admiración por Cristiano Ronaldo.

En las imágenes se puede ver al rapero con un polo color salmón y un pantalón claro. En todo momento se muestra eufórico por la victoria de Portugal. Su punto más alto de felicidad llegó tras el gol anotado por la vía penal de CR7.

Drake celebrating Ronaldo’s goal at the Portugal vs Croatia game at the World Cup in Toronto 🏟️ pic.twitter.com/stTY2Y1t8I — DrakeAligned (@DrakeAligned) July 3, 2026

Cabe resaltar que la presencia de Drake en el estadio también generó controversia entre los fanáticos debido a la conocida “maldición de Drake”, una teoría viral que sostiene que los deportistas o equipos apoyados por el cantante suelen obtener malos resultados. En esta ocasión, sin embargo, Portugal rompió esa superstición con una victoria memorable.

Drake no ha sido el único famoso que ha sido captado en las tribunas durante este Mundial. Anteriormente, artistas como Rosalía, Brad Pitt, Owen Wilson y más han sido vistos disfrutando de diversos encuentros de la Copa del Mundo.

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De esta manera, la selección de Portugal terminó imponiéndose por 2-1 sobre Croacia en un intenso duelo de eliminación directa. Tras comenzar en desventaja, los portugueses reaccionaron con el empate de Cristiano Ronaldo y sellaron la remontada gracias a un cabezazo de Gonçalo Ramos.

Drake celebró con euforia gol de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal. (Foto: Jose Breton / AFP)

Con este resultado, la selección de Portugal aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, donde se medirá con España en uno de los cruces más atractivos del torneo. El vencedor de ese enfrentamiento continuará su camino en busca de las semifinales.