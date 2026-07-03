Drake celebró con euforia gol de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal. (Foto: Jose Breton - Cole Burston / AFP)
Drake celebró con euforia gol de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal. (Foto: Jose Breton - Cole Burston / AFP)
Por Redacción EC

El rapero canadiense Drake volvió a acaparar la atención durante la Copa del Mundo 2026 al celebrar con gran euforia el gol de Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal y Croacia. El artista asistió al encuentro desde las tribunas del Estadio Toronto y fue captado por las cámaras levantándose de su asiento, gritando y aplaudiendo tras la anotación del astro portugués.

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