El cantante Ed Sherran sorprendió a sus seguidores al compartir un peculiar mensaje en redes sociales luego que la selección de Inglaterra superara por 2 goles a 1 a su par de la República Democrática del Congo. Al respecto, el artista inglés se mostró feliz por el resultado y celebró con una serie de fotografías inéditas.

En su publicación de Instagram, el intérprete de “Shape of you” y “Perfect” compartió imágenes al lado del equipo completo de la selección de Inglaterra. La imagen corresponde a una reunión en el centro de entrenamiento de los ingleses en Estados Unidos.

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“Fuimos a cantar para los chicos de Inglaterra (etiquetando al equipo) en su campamento de entrenamiento. He hecho esto los últimos torneos y me encanta, son muy buenos tipos”, describió Ed Sheeran en su post, el cual acumula miles de likes.

Asimismo, el cantante británico aprovechó su post para compartir una fotografía al lado del goleador de su selección, el futbolista Harry Kane, quien anotó dos goles en la victoria de los ‘Three Lions’ frente a la República Democrática del Congo.

“En Harry Kane confiamos, héroe”, fue el breve, pero contundente mensaje que acompañó la fotografía en la que ambos aparecen muy sonrientes. La instantánea cuenta con diversos mensajes que celebran la reunión de los famosos ingleses.

Ed Sheeran celebra el gran nivel de Harry Kane en la Copa del Mundo 2026. (Foto: Instagram / @teddysphotos)

Como se sabe, Ed Sheeran se encuentra inmerso en la etapa por Norteamérica de su gira mundial “Loop Tour 2026”. Como se recuerda, el artista británico ofreció un espectacular show en el Estadio Nacional de Lima el pasado 20 de mayo, como parte de su gira internacional Loop Tour.

De esta manera, Ed Sheeran se sumó a los mensajes en torno al aliento a la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo 2026. Cabe recordar que Harry Styles también fue captado celebrando con euforia la clasificación de su país a los octavos de final del Mundial, donde ahora se preparan para enfrentar al anfitrión México.