Ed Sheeran celebra el gran nivel de Harry Kane en la Copa del Mundo 2026. (Foto: Instagram / @teddysphotos)
Ed Sheeran celebra el gran nivel de Harry Kane en la Copa del Mundo 2026. (Foto: Instagram / @teddysphotos)
Por Redacción EC

El cantante Ed Sherran sorprendió a sus seguidores al compartir un peculiar mensaje en redes sociales luego que la selección de Inglaterra superara por 2 goles a 1 a su par de la República Democrática del Congo. Al respecto, el artista inglés se mostró feliz por el resultado y celebró con una serie de fotografías inéditas.

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