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Fher de Maná disfrutó en primera fila del triunfo de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @manaoficial)
Fher de Maná disfrutó en primera fila del triunfo de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @manaoficial)
Por Redacción EC

A solo un día de ofrecer un show histórico en su tierra, el cantante Fher Olvera, reconocido líder y vocalista de Maná, disfrutó del partido entre México y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, donde la selección azteca se impuso por la mínima diferencia y aseguró su clasificación a la siguiente etapa de la Copa del Mundo 2026.

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