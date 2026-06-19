A solo un día de ofrecer un show histórico en su tierra, el cantante Fher Olvera, reconocido líder y vocalista de Maná, disfrutó del partido entre Méxicoy Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, donde la selección azteca se impuso por la mínima diferencia y aseguró su clasificación a la siguiente etapa de la Copa del Mundo 2026.
A solo un día de ofrecer un show histórico en su tierra, el cantante Fher Olvera, reconocido líder y vocalista de Maná, disfrutó del partido entre Méxicoy Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, donde la selección azteca se impuso por la mínima diferencia y aseguró su clasificación a la siguiente etapa de la Copa del Mundo 2026.
A través de las redes sociales de Maná se difundieron fotografías y videos que muestran a Fher Olveramuy feliz en el estadio Guadalajara, donde no solo disfrutó en primera fila de la victoria de su selección, sino que compartió con algunos jugadores.
Según evidencian las imágenes, el vocalista de Maná tuvo acceso al campo de juego y a las zonas aledañas a los vestuarios, donde conversó por algunos segundos con el histórico portero Guillermo ‘Memo’ Ochoa. En otra postal aparece saludando a Son Heung-min, capitán de Corea del Sur.
Asimismo, Fher Olvera también disfrutó de una zona exclusiva en la que se lució al lado de grandes exfutbolistas como Hugo Sánchez y Óscar Cornejo. En la misma imagen apareció el boxeador profesional Saúl Álvarez, más conocido en el mundo deportivo como ‘Canelo’.
“La Copa Mundial de la FIFA se vive y se disfruta. ¡Que viva México!”, es la leyenda que acompaña la publicación de Maná en Instagram, donde ya cuenta con más de 50 mil likes y decenas de comentarios que celebran la presencia del artista en el estadio y lo califican como la cábala del equipo.
De esta manera, Fher Olverade Maná se suma a la larga lista de artistas que presenciaron el triunfo de México ante Corea del Sur en el estadio. El actor Luis Gerardo Méndez, el cantante Alejandro Fernández y los exintegrantes de “La casa de los famosos México 3”, Aldo de Negris y Mar Contreras, también asistieron a alentar a su selección.
Hay que recordar que Maná no solo asistió al segundo partido de México en el presente mundial, sino que tuvo una destacada participación en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026, donde compartió escenario con Shakira, Belinda, Los Ángeles Azules y más artistas.
Video sobre la inauguración del Mundial 2026, con un show destacado en el Estadio Azteca liderado por Shakira y ceremonias propias en Estados Unidos y Canadá. También repasa cómo han variado las ceremonias inaugurales de los mundiales a lo largo de los años.