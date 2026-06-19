A solo un día de ofrecer un show histórico en su tierra, el cantante Fher Olvera, reconocido líder y vocalista de Maná, disfrutó del partido entre México y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, donde la selección azteca se impuso por la mínima diferencia y aseguró su clasificación a la siguiente etapa de la Copa del Mundo 2026.

A través de las redes sociales de Maná se difundieron fotografías y videos que muestran a Fher Olvera muy feliz en el estadio Guadalajara, donde no solo disfrutó en primera fila de la victoria de su selección, sino que compartió con algunos jugadores.

Según evidencian las imágenes, el vocalista de Maná tuvo acceso al campo de juego y a las zonas aledañas a los vestuarios, donde conversó por algunos segundos con el histórico portero Guillermo ‘Memo’ Ochoa. En otra postal aparece saludando a Son Heung-min, capitán de Corea del Sur.

Fher de Maná disfrutó en primera fila del triunfo de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @manaoficial)

Asimismo, Fher Olvera también disfrutó de una zona exclusiva en la que se lució al lado de grandes exfutbolistas como Hugo Sánchez y Óscar Cornejo. En la misma imagen apareció el boxeador profesional Saúl Álvarez, más conocido en el mundo deportivo como ‘Canelo’.

Fher de Maná disfrutó en primera fila del triunfo de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @manaoficial)

“La Copa Mundial de la FIFA se vive y se disfruta. ¡Que viva México!”, es la leyenda que acompaña la publicación de Maná en Instagram, donde ya cuenta con más de 50 mil likes y decenas de comentarios que celebran la presencia del artista en el estadio y lo califican como la cábala del equipo.

Fher de Maná disfrutó en primera fila del triunfo de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @manaoficial)

De esta manera, Fher Olvera de Maná se suma a la larga lista de artistas que presenciaron el triunfo de México ante Corea del Sur en el estadio. El actor Luis Gerardo Méndez, el cantante Alejandro Fernández y los exintegrantes de “La casa de los famosos México 3”, Aldo de Negris y Mar Contreras, también asistieron a alentar a su selección.

Fher de Maná disfrutó en primera fila del triunfo de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @manaoficial)

Hay que recordar que Maná no solo asistió al segundo partido de México en el presente mundial, sino que tuvo una destacada participación en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026, donde compartió escenario con Shakira, Belinda, Los Ángeles Azules y más artistas.