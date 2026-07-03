Fher de Maná responde a Liam Gallagher luego de anunciar su predicción sobre México en el Mundial 2026. (Foto: Instagram - @manaoficial / Fred Tanneau - AFP)
Fher de Maná responde a Liam Gallagher luego de anunciar su predicción sobre México en el Mundial 2026. (Foto: Instagram - @manaoficial / Fred Tanneau - AFP)
Por Redacción EC

El mundo de la música y el fútbol continúa generando momentos inesperados en el marco de la Copa del Mundo 2026. Esta vez Fher, vocalista de Maná, no se quedó callado y respondió a Liam Gallagher, cantante de Oasis, luego de que lanzará su predicción sobre el próximo encuentro deportivo entre las selecciones de Inglaterra y México, donde dijo que el marcador quedaría 5 a 0 a favor de los ‘Three Lions’.

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