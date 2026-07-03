El mundo de la música y el fútbol continúa generando momentos inesperados en el marco de la Copa del Mundo 2026. Esta vez Fher, vocalista de Maná, no se quedó callado y respondió a Liam Gallagher, cantante de Oasis, luego de que lanzará su predicción sobre el próximo encuentro deportivo entre las selecciones de Inglaterra y México, donde dijo que el marcador quedaría 5 a 0 a favor de los ‘Three Lions’.

Este suceso comenzó cuando el menor de los hermanos Gallagher utilizó su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter) para compartir un contundente y directo mensaje de cara al partido: “I think we’ll beat Mexico 5-0” (Creo que le ganaremos a México 5-0). Fiel a su estilo provocador, el músico británico generó gran indignación en los fanáticos aztecas.

La reacción no fue ajena para el cantante mexicano Fher, quién a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un video para responder a Liam. Portando una bandera mexicana sobre los hombros y desde una terraza con vista a la ciudad, el músico alzó su voz.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate, güey. ¿5-0? Cálmate”, expresó el músico riéndose, restándole seriedad al pronóstico de su colega británico.

Con un tono relajado pero retador, el vocalista de Maná invitó a Gallagher a dejar que el balón ruede en la cancha antes de cantar victoria de forma tan anticipada. “Ahí nos vemos el domingo para ver cómo nos va, güey”, remató Fher entre risas.

Como era de esperarse, la reacción de sus seguidores no tardó. Muchos resaltaron que un artista como Fher haya salido en defensa de la selección azteca, mientras otros pidieron mesura frente a las palabras de Liam Gallagher, ya que la selección europea, por la calidad de sus jugadores, podría tener cierta ventaja.

Fher de Maná responde a Liam Gallagher luego de anunciar su predicción sobre México en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @manaoficial )

Cabe recordar que esta disputa de cantantes llega luego que México clasificara a los octavos de final del Mundial tras vencer a Ecuador 2 a 0. Por su parte, Inglaterra llegó hasta esta instancia tras vencer 2 a 1 a República Democrática del Congo. Ambas selecciones se enfrentarán por su pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.