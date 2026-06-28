Georgina Rodríguez volvió a demostrar el respaldo incondicional que brinda a Cristiano Ronaldo durante la Copa del Mundo 2026. La modelo e influencer asistió al partido entre Portugal y Colombia, disputado en Miami, donde acompañó al delantero portugués en un duelo decisivo por el liderato del Grupo K.

La pareja del popular CR7 compartió una fotografía desde las tribunas del estadio a través de sus historias de Instagram. Luego, recurrió a su feed para compartir una serie de imágenes en las que aparece al lado de sus hijos, todos apoyando a Ronaldo en este importante encuentro deportivo.

Georgina Rodríguez alentó a Cristiano Ronaldo desde el estadio en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @georginagio)

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“Familia PT (presente)”, escribió Georgina en su post de Instagram, el cual ha conseguido más de 1 millón de likes y cientos de comentarios que celebran su presencia en Estados Unidos para apoyar al ‘Bicho’ en la que podría ser su última disputa por la Copa del Mundo.

Durante los últimos años, Georgina se ha convertido en una figura habitual en los grandes torneos internacionales, donde suele asistir junto a miembros de la familia para alentar al máximo goleador histórico de la selección portuguesa.

Dentro del campo, el encuentro terminó igualado sin goles. Aunque Portugal buscó quedarse con la victoria para asegurar el primer lugar del grupo, Colombia fue el equipo que generó las ocasiones más claras y terminó clasificando como líder de la zona gracias al empate.

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Pese al resultado, Portugal avanzó a la fase de eliminación directa como segundo del Grupo K. El conjunto dirigido por Roberto Martínez ahora deberá concentrarse en su próximo desafío, con la ilusión de seguir avanzando en el que podría ser el último Mundial de Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodríguez cuenta cómo será su boda con Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/Georgina Rodríguez)

Más allá del fútbol, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se han convertido en una de las parejas más populares del deporte y el entretenimiento. Sus apariciones públicas, juntos o separados, suelen ser muy comentadas por seguidores de todo el mundo.