Georgina Rodríguez alentó a Cristiano Ronaldo desde el estadio en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @georginagio)
Georgina Rodríguez alentó a Cristiano Ronaldo desde el estadio en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @georginagio)
Por Redacción EC

Georgina Rodríguez volvió a demostrar el respaldo incondicional que brinda a Cristiano Ronaldo durante la Copa del Mundo 2026. La modelo e influencer asistió al partido entre Portugal y Colombia, disputado en Miami, donde acompañó al delantero portugués en un duelo decisivo por el liderato del Grupo K.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.