La Copa Mundial de Fútbol 2026 estará marcada por la nostalgia para muchos seguidores del deporte rey. Esta edición será especial porque no solo será el debut de un nuevo formato, sino que también significará la despedida de grandes estrellas del certamen mundial, entre ellos, el futbolista Cristiano Ronaldo, quien recientemente recibió el apoyo de su pareja, la modelo Georgina Rodríguez.

A través de sus historias de Instagram la modelo sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar su apoyo incondicional a Cristiano Ronaldo, quien posiblemente dispute su último mundial con su selección, por lo que espera levantar la copa al final del torneo.

En su historia de Instagram, Georgina compartió una publicación de Cristiano Ronaldo donde se ve a CR7 levantado el pulgar, aparentemente celebrando una anotación de su equipo. La imagen muestra al futbolista con su uniforme de la selección portuguesa durante un partido de fútbol.

Georgina Rodríguez alienta a Cristiano Ronaldo en su última Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Instagram / @georginagio)

Si bien la imagen no estuvo acompañada de ningún texto, es evidente que Georgina Rodríguez lo publicó como una forma de alentar al delantero, quien es considerado una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

Cabe resaltar que Cristiano Ronaldo liderará el ataque de la selección de fútbol de Portugal en su aventura mundialista. La selección forma parte del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y debutarán el miércoles 17 de junio frente a RD Congo.

La relación entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se hizo pública en 2016, cuando fueron vistos juntos por primera vez en Madrid. Desde entonces, los famosos han mantenido unidos, consolidándose como una de las parejas más sólidas del mundo del deporte y el entretenimiento.

Georgina Rodríguez alienta a Cristiano Ronaldo en su última Copa Mundial de Fútbol 2026 (Crédito: Instagram / @georginagio)

Tienen dos hijas en común (Alana Martina y Bella Esmeralda) y Georgina Rodríguez también participa activamente en la crianza de los demás hijos de Cristiano Ronaldo, con quienes suele compartir diversas publicaciones familiares en redes sociales.