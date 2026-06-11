Resumen

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Georgina Rodríguez alienta a Cristiano Ronaldo en su última Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Instagram / @georginagio)
Georgina Rodríguez alienta a Cristiano Ronaldo en su última Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Instagram / @georginagio)
Por Redacción EC

La Copa Mundial de Fútbol 2026 estará marcada por la nostalgia para muchos seguidores del deporte rey. Esta edición será especial porque no solo será el debut de un nuevo formato, sino que también significará la despedida de grandes estrellas del certamen mundial, entre ellos, el futbolista Cristiano Ronaldo, quien recientemente recibió el apoyo de su pareja, la modelo Georgina Rodríguez.

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