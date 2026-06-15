El hogar de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo vivió una jornada muy especial con la celebración del noveno cumpleaños de los mellizos Eva y Mateo. La influencer compartió en redes sociales varios momentos de la fiesta organizada para los pequeños, quienes disfrutaron de una colorida reunión rodeados de familiares y amigos. Sien embargo, el gran ausente fue el futbolista debido a su participación en la Copa del Mundo 2026.

La celebración llegó en un momento significativo para la familia, ya que Cristiano Ronaldo se encuentra concentrado en los preparativos del Mundial 2026. A pesar de sus compromisos deportivos, el futbolista no dejó pasar la fecha y dedicó un emotivo mensaje a sus hijos en sus plataformas digitales.

A través de sus redes sociales, Georgina Rodríguez mostró detalles de la decoración, los juegos y los espacios preparados para entretener a los invitados. Los mellizos fueron los protagonistas de una jornada marcada por la alegría y el ambiente familiar.

Eva y Mateo disfrutaron de diversas actividades pensadas especialmente para ellos, mientras Georgina se encargó de compartir algunos de los momentos más destacados con sus millones de seguidores en Instagram.

“Celebrando el cumple de los amores de mi vida”, fue el breve, pero significativo mensaje que escribió la influencer en su publicación de Instagram, donde muestra un video especial que revela la gran fiesta de cumpleaños que tuvieron sus hijos.

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Por su parte, Cristiano Ronaldo se mantiene enfocado en lo que podría ser el último Mundial de su carrera. Los pequeños esperan con entusiasmo verlo defender los colores de Portugal en el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, una ilusión que ha sido evidente en las publicaciones familiares de los últimos días.

La fiesta de Eva y Mateo se convirtió así en una pausa de felicidad para la familia antes de que la atención se centre por completo en el Mundial 2026, donde Cristiano Ronaldo buscará levantar el trofeo más importante del deporte rey. Cabe recordar que la selección de Portugal debutará este miércoles 17 de junio frente a RD Congo.