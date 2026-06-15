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Georgina Rodríguez celebra a Eva y Mateo con una gran fiesta antes del Mundial de Cristiano Ronaldo. (Foto: Cristiano Ronaldo/Twitter)
Georgina Rodríguez celebra a Eva y Mateo con una gran fiesta antes del Mundial de Cristiano Ronaldo. (Foto: Cristiano Ronaldo/Twitter)
Por Redacción EC

El hogar de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo vivió una jornada muy especial con la celebración del noveno cumpleaños de los mellizos Eva y Mateo. La influencer compartió en redes sociales varios momentos de la fiesta organizada para los pequeños, quienes disfrutaron de una colorida reunión rodeados de familiares y amigos. Sien embargo, el gran ausente fue el futbolista debido a su participación en la Copa del Mundo 2026.

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