Desde el sector VIP del Hard Rock Stadium de Miami, el actor presenció la derrota de la selección escocesa frente al cuadro brasileño | Foto: X (@ZAMENZA)
Desde el sector VIP del Hard Rock Stadium de Miami, el actor presenció la derrota de la selección escocesa frente al cuadro brasileño | Foto: X (@ZAMENZA)
Por Redacción EC

El actor escocés Gerard Butler fue captado con un semblante de evidente seriedad y tensión en el sector VIP del Hard Rock Stadium de Miami, durante el partido en el que la selección de fútbol de Escocia perdió por 3-0 ante Brasil, como parte del Mundial 2026.

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