El actor escocés Gerard Butler fue captado con un semblante de evidente seriedad y tensión en el sector VIP del Hard Rock Stadium de Miami, durante el partido en el que la selección de fútbol de Escocia perdió por 3-0 ante Brasil, como parte del Mundial 2026.

El artista, recordado por protagonizar la cinta “300″, vestía la camiseta oficial de su equipo nacional y presenció la derrota acompañado por su novia, Morgan Brown, en un palco donde también se dieron cita diversas figuras del espectáculo y el deporte internacional como David Beckham, Matthew Broderick.

Gerard Butler é escocês e tá puto vendo o jogo com a esposa. #BRAXESC pic.twitter.com/56N3d2ncYb — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 24, 2026

Las imágenes de Butler con un vaso de whisky en la mano se difundieron rápidamente en redes sociales, donde los usuarios contrastaron su actual frustración con el optimismo que había mostrado semanas atrás.

Y es que, durante un evento benéfico realizado en Boston para recaudar fondos a favor de Street Soccer Scotland, el intérprete manifestó a la señal de radio Clyde One: “Ha sido increíble. Quizá ganemos el Mundial”, para luego pronosticar que Escocia ganarían por “dos a cero en la final”.

El cambio de ánimo del actor generó bromas en X (antes Twitter), donde usuarios lo vincularon con sus papeles de agentes y guerreros en Hollywood y su rol de guardaespaldas presidencial, además de sugerir que habría bebido para no ver a Escocia.

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El sector exclusivo del estadio también reunió a otras celebridades que llamaron la atención del público, entre ellas David Beckham, copropietario del Inter Miami, quien fue visto tomando vino de forma relajada junto a su hijo Cruz Beckham y la pareja de este, la cantante brasileña Jackie Apostel

También estuvieron presentes la artista Camila Cabello y varias leyendas del fútbol brasileño como Ronaldinho, Kaká, Cafú, Rivaldo, Roberto Carlos, Bebeto y Ronaldo, quienes celebraron el triunfo de su selección.

Mundial 2026: ¿Cómo fue el partido entre Brasil y Escocia?

La selección de Brasil goleó por 3-0 a Escocia y clasificó a los dieciseisavos del Mundial 2026 como líder del Grupo C. En ese sentido, Vinícius Júnior marcó un doblete (7’ y 45+3’) y Matheus Cunha cerró la cuenta al 60’. De igual manera, Neymar volvió a sumar minutos al ingresar al 76’.

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