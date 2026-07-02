La clasificación de Inglaterra a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 no solo fue celebrada por sus aficionados. El cantante Harry Styles también se sumó a la euforia desde las tribunas del estadio Wembley, donde fue captado festejando con entusiasmo el triunfo de los ‘Three Lions’.

En los videos difundidos en X, el exintegrante de One Direction aparece saltando y aplaudiendo tras el gol de Harry Kane, quien marcó un doblete para remontar el partido frente a República Democrática del Congo y asegurar la victoria por 2-1. Como es habitual, la presencia del artista en un evento deportivo no pasó desapercibida.

Las seguidoras mexicanas reaccionaron con humor ante la celebración del cantante británico, recordándole que el próximo rival de Inglaterra será precisamente México, que venció 2 a 0 a su par de Ecuador.

🎥| Harry hoy festejando el gol de Inglaterra !! pic.twitter.com/GAQ6sGDlXS — Harry Styles Argentina (@HSArgNews) July 1, 2026

Comentarios como “Harry, te amo, pero no vas a poder contra Juan Gabriel” o “Lo siento, Harry, pero el domingo voy con México” aparecieron en las redes sociales, mezclando el cariño por el artista con el apoyo incondicional al Tri.

La expectativa por el duelo también ha motivado a celebridades de ambos lados. Mientras Harry Styles dejó claro su respaldo a Inglaterra, actores como Elijah Wood sorprendieron al celebrar el reciente triunfo de México sobre Ecuador, demostrando su afinidad por el cuadro azteca.

De esta manera, Harry Styles demostró una vez más su fanatismo por el fútbol y más aún por su selección, que sigue pisando firme en la Copa del Mundo 2026. Ahora, su país se enfrentará a su similar de México el próximo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Harry Styles celebró con euforia la victoria y clasificación de Inglaterra en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @harrystyles)

El conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará dar el golpe ante una de las selecciones favoritas del torneo, luego de eliminar a Ecuador, mientras los ingleses llegan impulsados por la remontada liderada por Harry Kane, Jude Bellingham y más.