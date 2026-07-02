Harry Styles celebró con euforia la victoria y clasificación de Inglaterra en el Mundial 2026. (Foto: Instagram - @harrystyles / Captura de video - BBC Sport)
Harry Styles celebró con euforia la victoria y clasificación de Inglaterra en el Mundial 2026. (Foto: Instagram - @harrystyles / Captura de video - BBC Sport)
Por Redacción EC

La clasificación de Inglaterra a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 no solo fue celebrada por sus aficionados. El cantante Harry Styles también se sumó a la euforia desde las tribunas del estadio Wembley, donde fue captado festejando con entusiasmo el triunfo de los ‘Three Lions’.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.