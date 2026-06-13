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El cantante celebró la victoria de Corea del Sur desde su país natal, donde tenía previsto un concierto con BTS por el aniversario del grupo | Foto: Instagram (@thekfa - @uarmyhope) / Composición EC
El cantante celebró la victoria de Corea del Sur desde su país natal, donde tenía previsto un concierto con BTS por el aniversario del grupo | Foto: Instagram (@thekfa - @uarmyhope) / Composición EC
Por Redacción EC

La estrella del grupo de BTS, J-Hope, festejó la victoria de Corea del Sur por dos a cero ante Chequia en su debut del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el pasado 11 de junio, siendo este el primer partido del cuadro asiático de este torneo.

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