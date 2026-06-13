La estrella del grupo de BTS, J-Hope, festejó la victoria de Corea del Sur por dos a cero ante Chequia en su debut del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el pasado 11 de junio, siendo este el primer partido del cuadro asiático de este torneo.

De ese modo, el artista festejó el logro deportivo a pesar de cumplir con una ajustada agenda de compromisos debido a los conciertos programados para los días 12 y 13 de junio en el Busan Asiad Main Stadium, organizados para los 13 años del grupo.

A pesar de la diferencia hora de México y Corea del Sur, este último donde el artista se encuentra, vio el partido por televisión, compartiendo una captura de su pantalla con el mensaje: “¡Fighting, jugadores de Corea del Sur!”.

Mensaje de J-Hope por la victoria de Corea del Sur

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Posteriormente, luego de que el delantero Oh Hyeon-gyu anotara el segundo gol a diez minutos del final, el cantante publicó una nueva imagen de los futbolistas acompañada por emojis de corazones en llamas.

El entusiasmo del cantante por el resultado de la selección nacional se trasladó también al escenario, pues ante los asistentes del recital de BTS, el músico realizó la tradicional barra de apoyo coreana para festejar el éxito de su equipo nacional.

El partido se fue 0-0 al descanso en Guadalajara. En el segundo tiempo, Krejci marcó para Chequia, pero Corea del Sur remontó con gol de Hwang In-beom y tanto final de Oh Hyeon-gyu tras asistencia del propio Hwang.

Al igual que Hope, Yoon Doojoon del Highlight, celebró el triunfo en una transmisión en vivo entre lágrimas, mientras que los actores Joo Won, Han Seon-hwa, Ryu Kyung-soo y Lee Hyo-je felicitaron públicamente a la selección.

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BTS se presentará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey como uno de los números principales del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo.

En dicho evento, que contará con la dirección de Chris Martin y la producción de Global Citizen, el grupo compartirá el escenario con las cantantes Shakira y Madonna.

La presentación marcará el regreso conjunto de los siete integrantes, tras completar su servicio militar obligatorio y cuatro años después de que Jungkook fuera el primer artista coreano en actuar en la inauguración de Catar 2022.