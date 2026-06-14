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Julian Gil se luce como un hincha más al conseguir autógrafos de Neymar y Raphinha en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @juliangil)
Julian Gil se luce como un hincha más al conseguir autógrafos de Neymar y Raphinha en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @juliangil)
Por Redacción EC

El actor Julián Gil es un fiel amante del fútbol y así lo ha demostrado en su reciente viaje a Estados Unidos para cubrir las incidencias de la Copa del Mundo 2026. Recientemente sorprendió al revelar que consiguió los autógrafos de los futbolistas brasileños Neymar Jr. y Raphinha.

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