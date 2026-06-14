El actor Julián Gil es un fiel amante del fútbol y así lo ha demostrado en su reciente viaje a Estados Unidos para cubrir las incidencias de la Copa del Mundo 2026. Recientemente sorprendió al revelar que consiguió los autógrafos de los futbolistas brasileños Neymar Jr. y Raphinha.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor de “Por amar sin ley” y “Eva Luna” sorprendió a sus seguidores al compartir un video suyo esperando la llegada de la selección de Brasil a Nueva York. Al ver a los jugadores, no dudó en llamarlos para que firmen su pelota.

En el video compartido por Julián Gil se puede ver cómo las estrellas Neymar Jr. y Raphinha acuden al llamado del actor y se acercan para firmar su pelota, la cual ya cuenta con anteriores firmas de jugadores top del mundo.

“No sé imaginan con lo que vengo hoy en ‘La jugada TUDN’. OJO, NADIE LO TIENE. Gracias Neymar Jr. y Raphinha por siempre jalar para el equipo”, escribió el actor junto al video que evidencia cómo obtuvo los autógrafos de los famosos deportistas.

Como se sabe, Julián Gil es parte de los famosos que llegaron a Estados Unidos para cubrir incidencias de la Copa del Mundo 2026 durante su desarrollo. El actor ha compartido anteriormente sus vivencias durante los primeros días del certamen futbolístico.

Cabe resaltar que Julián Gil celebró su cumpleaños en Nueva York haciendo lo que más le gusta, según reveló el mismo actor en redes sociales. “Además, tuve la fortuna de celebrar mi cumpleaños haciendo lo que más me apasiona: vivir y contar un Mundial”, escribió en Instagram.

Julian Gil se luce como un hincha más al conseguir autógrafos de Neymar y Raphinha en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @juliangil)

Como se recuerda, Julián Gil cuenta con un vasto repertorio de proyectos de talla internacional. Por si fuera poco, no es un rostro ajeno al mundo artístico peruano, ya que fue parte de la telenovela “Los Barriga” y, en 2018, volvió al país para grabar escenas en la película “Locos de amor 2”.