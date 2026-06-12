El futbolista peruano André Carrillo protagonizó un momento polémico en México, luego de que un ‘influencer’ local que lo entrevistaba no lograra reconocer su identidad a las afueras del Estadio Azteca, durante la inauguración del Mundial 2026. El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales.

Previo al partido inaugural entre el equipo local y Sudáfrica, el creador de contenido abordó al futbolista para pedirle unas declaraciones, a lo que este accedió. “¿Amigazo, me regalas dos palabritas?”, consultó el comunicador, y Carrillo respondió entre risas: “Te regalo cuatro si gustas”.

Sin embargo, la situación cambió de tono cuando el entrevistador evidenció que no sabía de quién se trataba al preguntarle directamente por su nombre y si hablaba español. Al notar su desconocimiento, el exintegrante de Alianza Lima respondió: “¿Cómo no va a saber?”.

Pese al inesperado momento, Carrillo prosiguió con el diálogo mientras el creador de contenido intentaba justificar el formato de su video explicando que se encontraban en territorio mexicano. “Es que estamos en México y todos somos amigos y mi amigo se llama”, sostuvo.

André Carrillo y Yaco comparten divertida noche previo al Mundial 2026 en México.

Ante esto, el jugador optó por presentarse formalmente diciendo su nombre completo, “André Martín Carrillo Díaz, de Perú”, omitiendo mencionar su profesión o su trayectoria como seleccionado nacional.

“Vengo con mi gente peruana, así que vamos a ser felices. Estábamos haciendo unos retos y regalando camisetas peruanas. Creo que en México se va a disfrutar más, porque la sangre mexicana es otra cosa”, expresó Carrillo antes de agradecer el espacio.

El jugador de 34 años viajó a México junto a Yaco Eskenazi para participar en actividades publicitarias y disfrutar del certamen deportivo, cuya inauguración contó con un espectáculo musical a cargo de la cantante colombiana Shakira.

VIDEO RECOMENDADO: