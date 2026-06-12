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El futbolista peruano asistió a la inauguración de la Copa Mundial 2026 | Foto: Internet (Captura)
El futbolista peruano asistió a la inauguración de la Copa Mundial 2026 | Foto: Internet (Captura)
Por Redacción EC

El futbolista peruano André Carrillo protagonizó un momento polémico en México, luego de que un ‘influencer’ local que lo entrevistaba no lograra reconocer su identidad a las afueras del Estadio Azteca, durante la inauguración del Mundial 2026. El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales.

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