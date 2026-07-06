Liam Gallagher, vocalista de Oasis, celebra victoria de Inglaterra ante México. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
Liam Gallagher, vocalista de Oasis, celebra victoria de Inglaterra ante México. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
Por Redacción EC

El cantante británico Liam Gallagher, vocalista de Oasis y reconocido seguidor de la selección inglesa, volvió a acaparar la atención en redes sociales tras la victoria de Inglaterra por 3-2 sobre México en los octavos de final del Mundial 2026. Su reacción llegó después de varios días de intercambios con aficionados mexicanos y con el músico Fher Olvera de Maná.

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