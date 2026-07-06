El cantante británico Liam Gallagher, vocalista de Oasis y reconocido seguidor de la selección inglesa, volvió a acaparar la atención en redes sociales tras la victoria de Inglaterra por 3-2 sobre México en los octavos de final del Mundial 2026. Su reacción llegó después de varios días de intercambios con aficionados mexicanos y con el músico Fher Olvera de Maná.

Liam Gallagher había calentado el ambiente antes del partido al pronosticar una goleada de 5-0 a favor de Inglaterra. Ante la lluvia de críticas y bromas, el músico matizó su predicción y aseguró que hablaba en tono de broma, aunque mantuvo su confianza en una victoria inglesa.

Tras el encuentro disputado en el Estadio Azteca, el exlíder de Oasis celebró la clasificación de su selección a los cuartos de final y respondió a los comentarios que había recibido durante los días previos.

It’s hard work that singing Harry Kane cmon ENGLAND cmon WONDERWALL — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 6, 2026

“Es un trabajo duro cantando Harry Kane. Vamos, Inglaterra. Vamos, Wonderwall”, escribió Liam Gallagher haciendo referencia al goleador de Inglaterra y a uno de los mayores éxitos de su banda Oasis.

El triunfo de Inglaterra confirmó el pronóstico del cantante, aunque el resultado fue mucho más ajustado de lo que había anticipado inicialmente. México ofreció resistencia durante los 90 minutos, pero terminó despidiéndose de la Copa del Mundo con un marcador de 3-2.

Su polémica con Fher de Maná

La rivalidad futbolística también estuvo acompañada por un curioso duelo musical. Días antes del partido, Fher Olvera respondió públicamente a Liam Gallagher luego de que este pronosticara una goleada inglesa, generando un intercambio que se viralizó y alimentó la expectativa alrededor del compromiso mundialista.

Fher de Maná responde a Liam Gallagher luego de anunciar su predicción sobre México en el Mundial 2026. (Foto: Instagram - @manaoficial / Fred Tanneau - AFP)

Con la clasificación, Inglaterra avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Noruega en busca de un lugar entre las cuatro mejores selecciones del torneo. Mientras tanto, México cerró su participación tras una campaña que ilusionó a su afición durante la fase de grupos y los dieciseisavos de final.