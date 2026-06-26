Brad Pitt y Edward Norton asistieron, el jueves 25 de junio, al partido entre Turquía y Estados Unidos | Foto: X (@RickieRngmusic)
Brad Pitt y Edward Norton asistieron, el jueves 25 de junio, al partido entre Turquía y Estados Unidos | Foto: X (@RickieRngmusic)
Por Redacción EC

Brad Pitt y Edward Norton acapararon la atención de los aficionados tras ser vistos juntos en un palco exclusivo del SoFi Stadium de Inglewood, California, durante el partido del 25 de junio, donde Turquía venció a Estados Unidos por tres goles en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.