Brad Pitt y Edward Norton acapararon la atención de los aficionados tras ser vistos juntos en un palco exclusivo del SoFi Stadium de Inglewood, California, durante el partido del 25 de junio, donde Turquía venció a Estados Unidos por tres goles en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Las cámaras oficiales del torneo enfocaron a las estrellas de Hollywood mientras seguían con atención los detalles del juego, celebrando efusivamente los goles del conjunto estadounidense con abrazos y gritos.

brad at the USA vs Türkiye match for the 2026 FIFA world cup ⚽️ pic.twitter.com/5oq1EVlxSx — brad pitt updates (@pittstoppp) June 26, 2026

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Esta inesperada reunión generó de inmediato un fuerte impacto entre los fanáticos del cine, debido a que ambos protagonizaron en 1999 la cinta “El club de la pelea”, dirigida por David Fincher, la cual se convirtió con los años en un clásico de culto.

Las imágenes desataron una oleada de memes que hicieron alusión al famoso giro argumental del filme, donde el personaje de Pitt es en realidad una proyección mental del de Norton.

Al respecto, diversos aficionados bromearon diciendo que “Edward Norton estaba hablando solo en las gradas”, mientras que otros señalaron de forma irónica que la aparición pública de los intérpretes significaba romper la regla más sagrada de la historia: hablar sobre el club.

“Edward Norton fue visto hablando con Brad Pitt en el partido de USA, pero en realidad solo recordaba la primera regla del club de la pelea y admitía haber visto la película unas 20 veces”, escribió otro seguidor.

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La prensa internacional señala que Edward Norton se le ha visto desorientado y hablando solo en el partido, presenta ligeros golpes. Se hará seguimiento a la noticia #mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/f5R1Zi5Z03 — Así es María (@AsiesMariaC) June 26, 2026

En esa línea, en X, un usuario también escribió: “Fíjate cómo la mina lleva una sola bebida para Edward Norton y pasa de largo a Brad Pitt. Indicios sutiles de que siempre fue parte de su imaginación”.

Fijate como la mina lleva una sola bebida para Edward norton y lo pasa de largo a Brad Pitt



Indicios sutiles de que siempre fue parte de su imaginación 🚬🚬 pic.twitter.com/vQanLkwZmR — ElBuni (@therealbuni) June 26, 2026

Asimismo, también añadieron: “Mucha preocupación por el estado de salud mental de Edward Norton. Se le ha visto desorientado y hablando solo durante el Turquía…”, sumándose así a las bromas en redes sobre el encuentro.

#MundialDeFútbol2026 ⚽💥



Mucha preocupación por el estado de salud mental de Edward Norton. Se le ha visto desorientado y hablando solo durante el Turquía - USA de ayer. pic.twitter.com/GBOyyaxxYM — Mundo Kame (@MundoKame) June 26, 2026

Las celebridades que estuvieron en el partido EE. UU. - Turquía

Brad y Edward no fueron los únicos famosos en asistir al encuentro deportivo. También destacaron figuras como Colin Farrell, Ashton Kutcher, Will Ferrell y Owen Wilson. A ellos se sumó la actriz Jessica Alba, quien asistió junto a sus hijas, mientras que la empresaria Paris Hilton acudió con su esposo Carter Reum y sus hijos.

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