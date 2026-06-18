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Maluma se muestra como un hincha más alentando a Colombia en su debut en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @maluma)
Maluma se muestra como un hincha más alentando a Colombia en su debut en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @maluma)
Por Redacción EC

El cantante colombiano Maluma se convirtió en uno de los protagonistas fuera de la cancha durante el debut de Colombia en el Mundial 2026. El artista viajó a Ciudad de México para acompañar a la selección cafetera en su encuentro frente a Uzbekistán, disputado en el Estadio Ciudad de México.

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