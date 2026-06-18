El cantante colombiano Maluma se convirtió en uno de los protagonistas fuera de la cancha durante el debut de Colombia en el Mundial 2026. El artista viajó a Ciudad de México para acompañar a la selección cafetera en su encuentro frente a Uzbekistán, disputado en el Estadio Ciudad de México.

Horas antes del partido, el intérprete de “Hawái” compartió imágenes de su llegada al recinto deportivo. Incluso tuvo la oportunidad de recorrer el túnel por donde ingresan los futbolistas y pisar el césped del estadio, donde saludó al ídolo colombiano Radamel Falcao.

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Maluma asistió acompañado de su pareja, Susana Gómez, quien está en la dulce espera de su segundo hijo. También estuvo junto a su hija Paris, con quienes posó luciendo la camiseta oficial de Colombia.

A través de sus redes sociales, el cantante publicó varias fotografías familiares desde el estadio. Junto a las imágenes escribió el mensaje “Equipo ganador”, una frase que rápidamente se volvió viral y recibió el respaldo de sus seguidores.

La presencia del artista coincidió con una jornada histórica para la selección colombiana, que regresó a una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia. Dentro del campo, Colombia logró imponerse por 3 a 1 ante Uzbekistán en su estreno dentro del Grupo K.

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Cabe resaltar que la presencia de Maluma no pasó desapercibida en el estadio, ya que el artista colombino fue invitado a entregar el premio de Mejor jugador del partido a su compatriota Luis Díaz, tal y como quedó evidenciado en redes sociales. Según dijo el cantante, para él es un honor entregar este premio al delantero de su país.

Junto a Maluma, otros artistas colombianos han manifestado su alegría por la presencia de su selección en el Mundial 2026. Carlos Vives, Juanes, Camilo, Fonseca, J Balvin, Fanny Lu, Greeicy, Ryan Castro, entre otros se han pronunciado mediante sus redes sociales.