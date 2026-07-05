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Maná cantará en el show de medio tiempo del México vs. Inglaterra. (Foto: Instagram / @manaoficial)
Maná cantará en el show de medio tiempo del México vs. Inglaterra. (Foto: Instagram / @manaoficial)
Por Agencia EFE

La banda mexicana de rock Maná regresará el próximo domingo a la cancha del Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, para protagonizar el espectáculo de medio tiempo del último partido del Mundial de fútbol que se disputará en México, en el que la selección local se enfrentará a Inglaterra por los octavos de final del torneo.

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