Marcelo Tinelli y su efusiva celebración tras la victoria de Argentina en el Mundial 2026. ( Foto: Instagram / marcelotinelli)
Marcelo Tinelli y su efusiva celebración tras la victoria de Argentina en el Mundial 2026. ( Foto: Instagram / marcelotinelli)
Por Redacción EC

Marcelo Tinelli vivió una noche de euforia junto a miles de hinchas argentinos tras la clasificación de la selección albiceleste a la final del Mundial 2026. El conductor de televisión estuvo presente en el estadio de Atlanta para presenciar la vibrante victoria por 2-1 sobre Inglaterra, un resultado que desató celebraciones tanto en Estados Unidos como en Argentina.

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