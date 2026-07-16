Marcelo Tinelli vivió una noche de euforia junto a miles de hinchas argentinos tras la clasificación de la selección albiceleste a la final del Mundial 2026. El conductor de televisión estuvo presente en el estadio de Atlanta para presenciar la vibrante victoria por 2-1 sobre Inglaterra, un resultado que desató celebraciones tanto en Estados Unidos como en Argentina.

A través de sus redes sociales, Marcelo Tinelli compartió imágenes y videos del emocionante momento que se vivió en las tribunas luego del pitazo final. En los registros se le observa festejando, cantando y abrazándose con otros aficionados, visiblemente conmovido por el triunfo de la selección dirigida por Lionel Scaloni.

“Es para festejar toda la vida. Es para abrazar a cada uno de los argentinos en cualquier lugar del mundo. Es para saltar hasta la eternidad. Porque todos sabemos que el que no salta… ¡Amo ser argentino! Amo todo lo que somos, lo bueno y lo malo, la alegría y la tristeza, el tocar fondo y salir adelante, el drama y el triunfo. Los dejamos afuera a los eternos rivales”, escribió en una primera publicación.

En un segundo video, la expareja de Milett Figueroa compartió imágenes inéditas de cómo festejó el segundo gol de Argentina, el que le daba la clasificación a la albiceleste a la gran final. En el clip se puede ver a Tinelli, sin polo, desbordando alegría en la tribuna.

“Y llegó el gol de Lautaro Martínez después del centro de derecha de Leo Messi y todos los que chiflaron el himno argentino y p… a Leo… 2/1 y afuera de la final. ¡Vamos Argentina! Nos vemos en Nueva York el domingo”, señaló en su segunda publicación.

De esta manera, Marcelo Tinelli se sumó a la lista de famosos que celebraron el triunfo y clasificación a la final de Argentina. Luisana Lopilato, Luck Ra, Ca7riel y Paco Amoroso, Lali Espósito y más se pronunciaron mediante sus redes sociales.

Cabe resaltar que el triunfo de Argentina le dio la oportunidad de luchar por un nuevo título mundial. Ahora, la ‘Scaloneta’ se enfrentará a la selección de España por la ansiada Copa del Mundo. El partido se llevará a cabo este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.