El actor Matt Damon volvió a demostrar su cercanía con la cultura argentina al revelar que es un ferviente seguidor de la selección albiceleste y un gran admirador de Lionel Messi. Durante una entrevista realizada en el marco del Mundial 2026, el protagonista de “La Odisea” aseguró, entre risas, que ‘Lio’ ocupa un lugar privilegiado en su hogar.

La conversación se dio mientras Damon promocionaba la nueva película dirigida por Christopher Nolan, acompañado por el actor John Leguizamo. Consultado sobre si en su casa había símbolos de la selección argentina y de Lionel Messi, el intérprete respondió sin dudar: “Claro que sí. En mi casa es más importante que yo”, una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Aunque dejó en claro que Argentina es su selección favorita, Damon explicó que durante esa jornada alentaría por Colombia debido a la amistad que lo une con Leguizamo, nacido en Bogotá. “Argentina es mi equipo, pero hoy voy por Colombia”, comentó mezclando español e inglés durante la entrevista.

🚨 Hollywood superstar Matt Damon on Messi:



"At home, Messi is the most important thing… even more important than me."



Argentina is my team, but today I’m rooting for Colombia because my friend John Leguizamo is Colombian.



The Messi effect is unreal 🐐🔥 pic.twitter.com/fdfwkjFKT8 — Johnny Cortes (@johnnycortes) June 28, 2026

Su cercanía con Argentina

El vínculo del actor con Argentina no es casual. Damon está casado desde 2005 con la argentina Luciana Barroso, nacida en Salta, quien le transmitió la pasión por el fútbol de ese país. Gracias a esa relación, el ganador del Oscar ha seguido de cerca de la selección y a sus principales figuras durante los últimos años.

Su fanatismo también se extiende al fútbol de clubes. En anteriores entrevistas recordó con entusiasmo una visita a Boca Juniors, donde presenció un partido en La Bombonera. Damon calificó aquella experiencia como una de las más impactantes que ha vivido en un estadio de fútbol.

Matt Damon confiesa que su familia admira a Lionel Messi. (Foto: X / @damonlibrary)

Las declaraciones del actor generaron diversas reacciones entre los aficionados argentinos, quienes celebraron su espontaneidad y el cariño que demuestra hacia Messi y todos los integrantes de la albiceleste.

Con esta confesión, Matt Damon reafirmó que su conexión con Argentina va mucho más allá de su vida familiar. Su admiración por Lionel Messi y su identificación con la albiceleste lo han convertido en una de las celebridades internacionales que más simpatía expresa por el fútbol argentino.