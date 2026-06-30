Matt Damon confiesa que su familia admira a Lionel Messi. (Foto: AFP / Instagram -@leomessi)
Matt Damon confiesa que su familia admira a Lionel Messi. (Foto: AFP / Instagram -@leomessi)
Por Redacción EC

El actor Matt Damon volvió a demostrar su cercanía con la cultura argentina al revelar que es un ferviente seguidor de la selección albiceleste y un gran admirador de Lionel Messi. Durante una entrevista realizada en el marco del Mundial 2026, el protagonista de “La Odisea” aseguró, entre risas, que ‘Lio’ ocupa un lugar privilegiado en su hogar.

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