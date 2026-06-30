La histórica victoria de Paraguay frente a la poderosa selección de Alemania en la Copa del Mundo 2026 quedará marcada por diferentes factores, entre ellos, la garra guaraní y el apoyo que han recibido los jugadores de parte de sus familiares. Tal es el caso de Julio Enciso, autor del gol que permitió que la ‘albirroja’ llegara hasta los penales contra los tetracampeones del mundo.

El futbolista Julio Enciso fue una de las figuras de Paraguay en este partido histórico de su selección, hecho que fue celebrado por sus familiares y amigos, en especial por su esposa, la influencer colombiana Melissa Cardona, quien recurrió a sus redes sociales para expresar su alegría.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Melissa Cardona compartió una serie de fotografías y videos desde el Gillette Stadium de Estados Unidos, donde llegó para alentar a su esposo y a su selección.

Melissa Cardona, esposa de Julio Enciso, celebró con emoción el triunfo de Paraguay. (Foto: Instagram / @melissacardona.enciso)

“Durante semanas oramos por este momento… y hoy vimos a Dios responder de la manera más hermosa. Siempre creímos en ti, en tu talento, en tu corazón y en todo lo que eres capaz de lograr”, escribió la influencer en su publicación.

Melissa Cardona, esposa de Julio Enciso, celebró con emoción el triunfo de Paraguay. (Foto: Instagram / @melissacardona.enciso)

“Estoy demasiado orgullosa de verte brillar, porque detrás de este momento hay esfuerzo, sacrificio y un Dios que es grande contigo y te está guiando en cada paso. Todo honor sea para Él. Te amo, mi amor”, agregó la colombiana.

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La respuesta de Julio Enciso no tardó y escribió en los comentarios lo siguiente: “Sos (eres) la mejor. Te amo, mi amor”. Su amor quedó demostrado en un video en el que se abrazan tiernamente mientras el futbolista paraguayo no puede contener las lágrimas de emoción.

Melissa Cardona, esposa de Julio Enciso, celebró con emoción el triunfo de Paraguay. (Foto: Instagram / @melissacardona.enciso)

Como se recuerda, la selección paraguaya logró un triunfo histórico ante la poderosa Alemania. Por penales, el cuadro guaraní superó al equipo europeo y clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, donde esperan al ganador de la llave entre Francia y Suecia.