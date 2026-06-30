Melissa Cardona, esposa de Julio Enciso, celebró con emoción el triunfo de Paraguay. (Foto: Instagram / @melissacardona.enciso)
Melissa Cardona, esposa de Julio Enciso, celebró con emoción el triunfo de Paraguay. (Foto: Instagram / @melissacardona.enciso)
Por Redacción EC

La histórica victoria de Paraguay frente a la poderosa selección de Alemania en la Copa del Mundo 2026 quedará marcada por diferentes factores, entre ellos, la garra guaraní y el apoyo que han recibido los jugadores de parte de sus familiares. Tal es el caso de Julio Enciso, autor del gol que permitió que la ‘albirroja’ llegara hasta los penales contra los tetracampeones del mundo.

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