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Neymar anunció a través de un video que está en la dulce espera de un nuevo bebé junto a su esposa, la influencer Bruna Biancardi. (Foto: Bruna Biancardi / Instagram)
Neymar anunció a través de un video que está en la dulce espera de un nuevo bebé junto a su esposa, la influencer Bruna Biancardi. (Foto: Bruna Biancardi / Instagram)
Por Agencia EFE

Neymar anunció este lunes, en pleno Mundial 2026, que él y su esposa, la influencer Bruna Biancardi, tendrán a su tercer hijo juntos, el quinto del astro brasileño.

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