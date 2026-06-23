La selección de Argentina venció por dos goles al cuadro austriaco en una fecha más del Mundial 2026 | Foto: Archivo GEC (Captura) / Composición EC
La selección de Argentina venció por dos goles al cuadro austriaco en una fecha más del Mundial 2026 | Foto: Archivo GEC (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Tras el éxito de Argentina por 2-0 frente a la selección de Austria en el Mundial de Fútbol 2026, figuras del espectáculo argentino festejaron el triunfo en sus redes sociales, coincidiendo con el nuevo récord histórico de Lionel Messi como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

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