Tras el éxito de Argentina por 2-0 frente a la selección de Austria en el Mundial de Fútbol 2026, figuras del espectáculo argentino festejaron el triunfo en sus redes sociales, coincidiendo con el nuevo récord histórico de Lionel Messi como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

Uno de ellos, el cantante Ricardo Montaner festejó el resultado desde su residencia en Miami Beach, donde se retrató junto a su piscina vistiendo la camiseta número 19 del conjunto nacional, dorsal utilizado por el capitán argentino en su primera cita mundialista. Acompañado de una fotografía con los brazos en alto, el intérprete venezolano-argentino se limitó a publicar la frase “Linda tarde la de hoy”.

Por su parte, en su cuenta de Instagram, el cantante Paulo Londra capturó el marcador en el minuto 38, momento en el que el equipo ya ganaba por la mínima diferencia, y añadió el mensaje: “Lo siento bb pero hizo gol el capitán”.

La accidentada travesía de Marcelo Tinelli

Por su parte, el conductor televisivo Marcelo Tinelli viajó hasta la ciudad de Dallas junto a sus hijos Francisco y Lorenzo para presenciar el partido en el estadio, aunque debió afrontar complicaciones logísticas y la pérdida de sus pertenencias durante las escalas previas.

“Nos cancelaron el vuelo dos veces, estuvo suspendido y demorado. Terminamos llegando casi a las cinco de la mañana a Dallas y dormimos apenas una hora”, confesó Tinelli para Infobae Al Mediodía.

Además del agotamiento por las demoras en trasbordos, el presentador sufrió el extravío de una maleta oficial de la Selección en el aeropuerto de Miami, la cual contenía su documentación personal, dinero en efectivo y tarjetas de crédito.

Pese a los contratiempos, bajo una temperatura de 33 grados en Texas, Tinelli celebró junto a sus hijos y compatriotas la victoria del cuadro argentino, especialmente el hito de Messi. “Gracias por hacernos tan felices a los Argentinos”, escribió.

Finalmente, mediante otro posteo, el productor calificó como “una locura hermosa” el hecho de gritar en el estadio un gol histórico junto a sus hijos, el cuerpo técnico y los allegados de los futbolistas.

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