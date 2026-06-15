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Rod Stewart canceló un concierto por salud, pero acudió a un partido del Mundial 2026. (Foto: Instagram / @sirrodstewart/
Rod Stewart canceló un concierto por salud, pero acudió a un partido del Mundial 2026. (Foto: Instagram / @sirrodstewart/
Por Agencia EFE

Las críticas a la estrella del rock Rod Stewart no han cesado desde que canceló un concierto en California aduciendo una laringitis y, horas más tarde, acudir a un partido del Mundial 2026 junto a dos de sus hijos en Massachusetts.

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