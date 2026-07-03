La cantante española Rosalía, los actores Javier Bardem y Penélope Cruz, el estadounidense Timothée Chalamet y leyendas de La Roja como David Villa o Carles Puyol fueron algunas de las celebridades que presenciaron el partido de España contra Austria desde la grada.

Junto a los campeones del Mundo de Sudáfrica 2010 se encontraban el exjugador del Real Madrid, Míchel Salgado, y el exseleccionador nacional, Fernando Hierro.

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Entre las caras que iba mostrando el marcador, también se pudo ver a la española Alexia Putellas, quien no quiso perderse la ocasión de mostrar su apoyo a La Roja en una grada repleta de artistas de la industria de Hollywood.

Rosalía junto a Penelope Cruz celebrando el pase de España a Octavos a ritmo de "Superestrella" de Aitana. pic.twitter.com/ZhU1AJ01md — LUX TOUR (@MOTOMAMlTOUR) July 2, 2026

Entre ellos, el actor Josh Hutcherson (‘Hunger Games’), quien ha mostrado en diversas ocasiones su admiración por España, así como el bajista de la banda Red Hot Chili Pepers, Flea.

También se encontraban rostros conocidos de la ciudad, conocida por ser la meca del cine, como el célebre director de cine Ridley Scott (‘Gladiator’) y el humorista estadounidense James Corden, según un documento de la FIFA.

Rosalía y Penélope Cruz disfrutaron de la victoria de España sobre Austria. (Foto: Captura de video X / @rosaliaxarchive)

A las estrellas del cine, le siguieron atletas que han dejado huella en el deporte de EE.UU., como Sean McVay, entrenador de los Rams, el exjugador de Los Angeles Lakers Dereck Fisher; el exfutbolista Cobi Jones o el exjugador de LACF, el mexicano nacionalizado español Carlos Vela.