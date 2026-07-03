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Rosalía y Penélope Cruz disfrutaron de la victoria de España sobre Austria. (Foto: Instagram / @penelopecruzoficial)
Rosalía y Penélope Cruz disfrutaron de la victoria de España sobre Austria. (Foto: Instagram / @penelopecruzoficial)
Por Agencia EFE

La cantante española Rosalía, los actores Javier Bardem y Penélope Cruz, el estadounidense Timothée Chalamet y leyendas de La Roja como David Villa o Carles Puyol fueron algunas de las celebridades que presenciaron el partido de España contra Austria desde la grada.

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