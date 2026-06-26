La cantante estadounidense Sabrina Carpenter fue una de las invitadas de lujo en el partido entre Ecuador y Alemania por el Mundial 2026. La artista asistió al MetLife Stadium de Nueva Jersey para presenciar el histórico triunfo de la selección ecuatoriana por 2-1, que le dio la clasificación a la selección latina a la siguiente etapa de la Copa del Mundo.
Las cámaras de la transmisión oficial captaron a la intérprete de “Espresso” siguiendo atentamente las acciones del encuentro. En varias ocasiones apareció utilizando binoculares desde su asiento, una imagen que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales entre los aficionados al fútbol y sus seguidores.
LEE MÁS: Fher de Maná disfrutó en primera fila del triunfo de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026
Cabe destacar que Sabrina Carpenter no fue la única gran estrella que disfrutó del triunfo ecuatoriano. El cantante Jon Bon Jovi también fue visto en el MetLife Stadium, alentando a la Tri en una jornada inolvidable para Ecuador.
Después de comenzar en desventaja tras un gol de Alemania, la selección sudamericana reaccionó y remontó el marcador gracias a las anotaciones de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, asegurando una de las victorias más importantes de su historia mundialista.
Con este resultado, la Tri logró avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros lugares, desatando una enorme celebración tanto en el estadio como entre los miles de aficionados ecuatorianos que siguieron el encuentro desde distintas partes del mundo.
CONOCE MÁS: Tom Holland envía sorpresivo mensaje a Julián Álvarez antes del debut de Argentina en el Mundial 2026
Sabrina Carpenter se suma así a la larga lista de celebridades que han asistido a los partidos del Mundial disputado en Estados Unidos. En los últimos días, figuras del cine, la música y el deporte han sido vistas disfrutando de los encuentros desde las tribunas, convirtiendo al torneo en un gran escaparate del entretenimiento internacional.
Por ejemplo, en el partido entre Turquía y Estados Unidos, se pudo ver en el estadio figuras como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Paris Hilton, Jessica Alba, Owen Wilson, Will Farrell, además de figuras del deporte como el exbasquetbolista Scottie Pippen y el jugador de la NFL Puka Nacua.
Shakira y el actor mexicano Alejandro García Rulfo fueron captados saliendo de un lujoso hotel en Los Ángeles y luego bailando en un bar. Las imágenes se viralizaron y reavivaron los rumores de un supuesto romance, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.