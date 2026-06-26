La cantante estadounidense Sabrina Carpenter fue una de las invitadas de lujo en el partido entre Ecuador y Alemania por el Mundial 2026. La artista asistió al MetLife Stadium de Nueva Jersey para presenciar el histórico triunfo de la selección ecuatoriana por 2-1, que le dio la clasificación a la selección latina a la siguiente etapa de la Copa del Mundo.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron a la intérprete de “Espresso” siguiendo atentamente las acciones del encuentro. En varias ocasiones apareció utilizando binoculares desde su asiento, una imagen que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales entre los aficionados al fútbol y sus seguidores.

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Cabe destacar que Sabrina Carpenter no fue la única gran estrella que disfrutó del triunfo ecuatoriano. El cantante Jon Bon Jovi también fue visto en el MetLife Stadium, alentando a la Tri en una jornada inolvidable para Ecuador.

Sabrina Carpenter attending the Ecuador vs Germany game at the World Cup today. pic.twitter.com/ii7yclK6m0 — Pop Base (@PopBase) June 25, 2026

Después de comenzar en desventaja tras un gol de Alemania, la selección sudamericana reaccionó y remontó el marcador gracias a las anotaciones de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, asegurando una de las victorias más importantes de su historia mundialista.

Con este resultado, la Tri logró avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros lugares, desatando una enorme celebración tanto en el estadio como entre los miles de aficionados ecuatorianos que siguieron el encuentro desde distintas partes del mundo.

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Sabrina Carpenter se suma así a la larga lista de celebridades que han asistido a los partidos del Mundial disputado en Estados Unidos. En los últimos días, figuras del cine, la música y el deporte han sido vistas disfrutando de los encuentros desde las tribunas, convirtiendo al torneo en un gran escaparate del entretenimiento internacional.

Bon Jovi vio hoy en carne propia como el ecuatoriano es el verídico livin’ on a prayer. pic.twitter.com/OZNkGjzd7o — Melannie (@melannievelezs) June 26, 2026

Por ejemplo, en el partido entre Turquía y Estados Unidos, se pudo ver en el estadio figuras como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Paris Hilton, Jessica Alba, Owen Wilson, Will Farrell, además de figuras del deporte como el exbasquetbolista Scottie Pippen y el jugador de la NFL Puka Nacua.