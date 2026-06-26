Sabrina Carpenter alentó a Ecuador en su histórica clasificación a la siguiente ronda del Mundial. (Foto: Instagram / @sabrinacarpenter)
Sabrina Carpenter alentó a Ecuador en su histórica clasificación a la siguiente ronda del Mundial. (Foto: Instagram / @sabrinacarpenter)
Por Redacción EC

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter fue una de las invitadas de lujo en el partido entre Ecuador y Alemania por el Mundial 2026. La artista asistió al MetLife Stadium de Nueva Jersey para presenciar el histórico triunfo de la selección ecuatoriana por 2-1, que le dio la clasificación a la selección latina a la siguiente etapa de la Copa del Mundo.

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