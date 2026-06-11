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Salma Hayek cautiva al público con la bienvenida oficial a la Copa Mundial de Fútbol de 2026. (Foto: Captura de video)
Salma Hayek cautiva al público con la bienvenida oficial a la Copa Mundial de Fútbol de 2026. (Foto: Captura de video)
Por Agencia EFE

La actriz mexicana Salma Hayek como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dio la bienvenida al encuentro deportivo inaugurado este jueves en el Estadio de Ciudad de México, conocido como Azteca, con un discurso en el que destacó la “unión del fútbol”.

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