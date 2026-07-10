Shakira volvió a acaparar la atención durante el Mundial 2026 luego de compartir una fotografía junto a Wilfried Mbappé, padre del futbolista francés Kylian Mbappé, tras la victoria de Francia sobre Marruecos en los cuartos de final del torneo.

A través de historias en su cuenta oficial de Instagram, Shakira aparece sonriente junto al padre y exentrenador del atacante francés, acompañando la instantánea con un breve mensaje que llamó la atención de sus fans.

“Avec monsieur Mbappé (‘Con el señor Mbappé’ en español)”, escribió la artista colombiana. Cabe destacar que la fotografía fue tomada después del compromiso que permitió a la selección francesa avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo.

Shakira celebra el triunfo de Francia en el Mundial con fotografía junto al padre de Kylian Mbappé. (Foto: Instagram / @shakira)

La intérprete de ‘Antología’ acudió al partido de Francia vs Marruecos junto a sus hijos, quienes han sido vistos en muchas ocasiones disfrutando de varios encuentros en el Mundial 2026. Su presencia en el estadio volvió a generar expectativa entre los aficionados, especialmente tras compartir momentos relacionados con el torneo en sus redes sociales.

Hay que recordar que Shakira seguirá vinculada al Mundial 2026, más aún tras confirmarse que se presentará en la final del certamen el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Por el lado deportivo, Francia se impuso por 2-0 a Marruecos gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. El triunfo aseguró la clasificación de los dirigidos por Didier Deschamps a las semifinales, donde esperan al vencedor del duelo entre España y Bélgica.

Mbappé no se confía: Francia va por más tras meterse en semifinales del Mundial (Foto: AFP) / JOSE HERNANDEZ

Kylian Mbappé abrió el marcador en la segunda mitad con una destacada definición dentro del área, mientras que Dembélé amplió la ventaja pocos minutos después con un potente remate.