Shakira celebra el triunfo de Francia en el Mundial con fotografía junto al padre de Kylian Mbappé. (Foto: Instagram / @shakira)
Shakira celebra el triunfo de Francia en el Mundial con fotografía junto al padre de Kylian Mbappé. (Foto: Instagram / @shakira)
Por Redacción EC

Shakira volvió a acaparar la atención durante el Mundial 2026 luego de compartir una fotografía junto a Wilfried Mbappé, padre del futbolista francés Kylian Mbappé, tras la victoria de Francia sobre Marruecos en los cuartos de final del torneo.

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