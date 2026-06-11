La selección de México venció por dos goles a cero a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol 2026 disputado en el Estadio Azteca, un encuentro que contó con la participación musical previa de Shakira.

En ese sentido, la colombiana utilizó sus redes sociales para festejar el resultado del equipo norteamericano. “Felicidades México, estoy muy feliz por mi familia mexicana en este día inolvidable”, compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Celebración de Shakira por la victoria de México en el primer partido del Mundial 2026 | Foto: Instagram

Antes del pitazo inicial, la intérprete encendió el escenario vistiendo un body amarillo junto al nigeriano Burna Boy, con quien cantó en vivo por primera vez el tema oficial de la Copa, “Dai Dai”.

En la ceremonia de apertura también se presentaron figuras como Alejandro Fernández, Maná, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin y Danny Ocean, además del tenor Andrea Bocelli junto a la surcoreana EJAE en el himno oficial.

Al finalizar el espectáculo, la cantante se manifestó pidiendo que esta fiesta deportiva “transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todas en el mundo”, al tiempo que pidió no olvidar a la infancia vulnerable que necesita acceso educativo.

Resumen de un gol de Raúl Jiménez para México en un partido de la Copa del Mundo. El video destaca la jugada ofensiva, el aprovechamiento de los espacios y la ventaja de 2-0 sobre su rival.

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Con esta participación, la colombiana suma una nueva apertura mundialista en su carrera tras sus presentaciones en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Por otro lado, la FIFA informó previamente que Shakira volverá a presentarse el 19 de julio en el MetLife Arena (Estados Unidos), donde encabezará el primer show de medio tiempo en la historia de una final del Mundial junto a Madonna y BTS.

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