Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El cuadro mexicano triunfó por dos goles ante Sudáfrica, este 11 de junio | Foto: EFE / Instagram (@fifaworldcup) / Composición EC
El cuadro mexicano triunfó por dos goles ante Sudáfrica, este 11 de junio | Foto: EFE / Instagram (@fifaworldcup) / Composición EC
Por Redacción EC

La selección de México venció por dos goles a cero a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol 2026 disputado en el Estadio Azteca, un encuentro que contó con la participación musical previa de Shakira.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.