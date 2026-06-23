Shakira y su hijo protagonizaron un emotivo momento en la tribuna durante el Argentina vs. Austria. (Foto: Instagram - @shakira / Captura de video X - @keiveiec)
Shakira y su hijo protagonizaron un emotivo momento en la tribuna durante el Argentina vs. Austria. (Foto: Instagram - @shakira / Captura de video X - @keiveiec)
Por Redacción EC

La cantante Shakira sigue dando de qué hablar durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026. Tras brillar en la ceremonia de inauguración, la barranquillera ha vuelto a ser noticia tras asistir junto a sus hijos, Sasha y Milan, al histórico encuentro entre Argentina y Austria, donde Lionel Messi hizo historia al convertirse en el máximo goleador de la historia de los mundiales.

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