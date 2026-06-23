La cantante Shakira sigue dando de qué hablar durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026. Tras brillar en la ceremonia de inauguración, la barranquillera ha vuelto a ser noticia tras asistir junto a sus hijos, Sasha y Milan, al histórico encuentro entre Argentina y Austria, donde Lionel Messi hizo historia al convertirse en el máximo goleador de la historia de los mundiales.

La aparición de la intérprete de “Dai Dai” en las tribunas del AT&T Stadium no pasó desapercibida por las cámaras y terminó protagonizando una de las imágenes más comentadas de la jornada mundialista.

Si bien es cierto que cada vez que la cámara enfocaba a Shakira el público empezaba a reaccionar con saludos, aplausos y muestras de cariños, fue su hijo menor, Sasha, quien se robó la atención de todos.

El hijo de Shakira al ritmo de NUEVAYOL de Bad Bunny. 🕺 pic.twitter.com/jiOunOms1U — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) June 22, 2026

Y es que, mientras las cámaras lo enfocaban, el menor de los hijos de Shakira y Piqué comenzó a bailar al ritmo de la música que sonaba en el estadio, provocando la risa de la cantante y de su hermano mayor.

Con sus pasos de baile, Sasha demostró que la herencia artística es verdadera, ya que su madre, Shakira, es una de las artistas latinas más reconocidas en el mundo por su voz y sus inigualables bailes, tanto en videoclips como en sus conciertos en vivo.

Cabe resaltar que tanto Shakira como sus hijos disfrutaron del partido entre Argentina y Austria en el AT&T Stadium, donde la albiceleste logró imponerse con dos goles de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales con 18 tantos.

Shakira hace historia en los mundiales: “Dai Dai” es elegida la mejor canción oficial, según Billboard. (Foto: Instagram / @shakira)

Por su parte, Shakira también viene gozando de gran popularidad en el mundo tras su presentación en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026, donde presentó por primera vez en vivo su tema “Dai Dai”, colaboración con el artista nigeriano Burna Boy.